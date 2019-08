Los metales industriales como el cobre se afirmaban este jueves tras sólidos datos de exportación en China que sugirieron que la demanda del mayor consumidor mundial de metales podría aguantar mucho mejor de lo esperado.

El cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.9% a US$ 5,755.50 la tonelada.

Por otro lado, los precios del níquel trepaban el jueves casi un 5%, hasta un máximo de 16 meses, por temor a que uno de los principales productores, Indonesia, apruebe una prohibición a las exportaciones del mineral.

El níquel en la LME llegó a dispararse más de un 12% a US$ 16,690 la tonelada, igualando un máximo de abril de 2018, antes de bajar hasta los US$ 15,530, acumulando un avance del 4.9% a las 09:55 GMT.

El contrato del níquel más transado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (ShFE) mejoró un 6%, hasta un récord máximo de 124,890 yuanes (US$ 17,732.50) la tonelada.

El metal usado en la elaboración del acero inoxidable ha ganado casi un 50% en lo que va de año en la LME.

El alza se vio impulsada por la incertidumbre sobre los planes de Indonesia de prohibir las exportaciones del mineral y el potencial de una nueva prohibición para generar escasez en China, dijo Wenyu Yao, analista de ING.

La prohibición del país a las exportaciones del mineral se relajó en 2017 por un periodo de cinco años. Al ser preguntado sobre si la medida podría ser restaurada antes de tiempo, un funcionario indonesio dijo a Reuters el jueves que esta posibilidad sigue siendo "incierta".

Entre otros metales básicos, el aluminio ganaba un 1.6% a US$ 1,772; el zinc mejoraba un 0.6% a US$ 2,275; el plomo trepaba un 1.7% a US$ 2,035.50; y el estaño avanzaba un 0.8% a US$ 16,885.