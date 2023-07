La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró con ganancias en la sesión de este martes 25 de julio, con los mercados a la espera del comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos que se conocerá el miércoles cuando concluya su reunión de política monetaria de dos días.

Al término de las operaciones, el Índice S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa limeña, subió 0.91%, en 23,311.96 puntos.

Además, el Índice S&P/BVL Perú Selectivo, que está conformado por las acciones más negociadas en el mercado, se elevó en 1.19% y se colocó en 601.55 unidades.

César Romero, Jefe de Investigación de Renta4 SAB, indicó que la confianza del consumidor de The Conference Board registró un nivel de 117 (vs el 112 esperado), ubicándose así en su punto más alto en los últimos dos años y renovando las esperanzas de que la economía del país norteamericano no entre en recesión.

Sin embargo, esta fortaleza de la economía podría ser recibida por la FED como un motivo para mantener su tasa de interés de referencia elevada por un tiempo más prolongado. Aún así, los principales índices bursátiles de la economía más grande del mundo presentaron un comportamiento positivo.

Durante la sesión se cotizaron acciones de 69 empresas, de las cuales 25 subieron, 15 bajaron y 29 no registraron variación.

Los sectores que prese ganancias fueron minero (5.21%) y consumo (0.45%). Los segmentos que presentaron perdidas fueron construcción (0.58%), financiero (0.48%), servicios (-0.23%), eléctrico (0.23%) e industriales (-0.08%).

Entre las acciones locales que más destacaron Compañía de Minas Buenaventura (3.60%) y Ferreycorp (0.87%). De forma contraria, las empresas que cayeron fueron Aenza (-2.38%) y Aceros Arequipa (-2.73%).

¿Cuál fue el resultado de las bolsas a nivel regional?

La mayoría de las divisas de América Latina cayeron el martes, mientras que el grueso de las bolsas de valores subieron, con los mercados a la espera del comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos que se conocerá el miércoles cuando concluya su reunión de política monetaria de dos días.

Con la Fed dirigiéndose a otra alza de tasas de interés esta semana, los responsables de la política monetaria enfrentan la disyuntiva de decidir cómo valorar los últimos datos económicos.

El mercado espera que el Comité de Mercado Abierto de la Fed eleve su tasa de interés de referencia a un día al rango del 5.25%-5.50% cuando publique su comunicado de política monetaria el miércoles a las 1800 GMT. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa poco después para explicar la decisión.

