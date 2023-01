El rendimiento de referencia a 10 años cayó hasta 14 puntos básicos al 3.73%, una caída superada solo por la baja de 20 puntos básicos del primer día de operaciones del 2001. Su homólogo alemán cayó 8 puntos básicos hasta el 2.36% luego que las cifras de inflación interanual para dos estados regionales se desaceleraron por segundo mes, una señal de que las presiones sobre los precios pueden estar disminuyendo. Posteriormente, la inflación alemana general se desaceleró más de lo previsto en diciembre.

Los precios más bajos del petróleo también respaldaron una mejor confianza en el mercado del Tesoro, que sufrió una pérdida anual récord en el 2022, cuando la inflación vertiginosa provocó una respuesta agresiva de la Reserva Federal. Si bien los rendimientos terminaron el año por debajo de sus máximos, los bajistas de los bonos tomaron la delantera durante las últimas dos semanas de diciembre, especialmente en Europa.

“Las últimas dos semanas del 2022 pueden caracterizarse acertadamente como una fase bajista en las tasas de Estados Unidos” durante un período estacionalmente volátil, escribió Ian Lyngen , jefe de estrategia de tasas de Estados Unidos en BMO Capital Markets, en una nota. “A medida que los inversionistas retornan del fin de semana largo, anticipamos que prevalecerán las ‘cabezas más frías’”.

Los mercados monetarios descuentan 61 puntos básicos de alzas de la Fed para mayo, una caída de 2 puntos básicos frente a la semana anterior, mientras que se espera que el Banco Central Europeo eleve la tasa de depósito al 3.51% en julio, 4 puntos básicos menos que el lunes. La propia Fed pronosticó un rango máximo de 5%-5.25% para su tasa de política monetaria, la mediana de las previsiones de sus banqueros centrales para el 2023, publicadas en diciembre.

Los bonos del Tesoro mantuvieron sus ganancias incluso cuando las empresas se alinearon para vender deuda denominada en dólares después de una pausa de dos semanas durante el período de vacaciones. Se confirmaron nueve ofertas antes de las 9 a.m., hora de Nueva York, y aproximadamente la misma cantidad de ofertas adicionales estarían bajo consideración. Los operadores esperan un total semanal de US$ 35,000 millones a US$ 40,000 millones.

La variación del martes renueva la recuperación de los bonos del Tesoro que se aceleró en noviembre cuando el ritmo de crecimiento de los precios se moderó y los funcionarios del banco central señalaron un camino de ajuste menos agresivo.

Los bonos del Reino Unido también se unieron al repunte y, en operaciones anteriores, los rendimientos a 10 años bajaron 12 puntos básicos hasta el 3.55%, antes de recortar las ganancias, mientras que las apuestas respecto de las tasas máximas del Banco de Inglaterra se redujeron 4 puntos básicos hasta el 4.7%.