Bolsas europeas pierden más del 3% por temor a reavivarse guerra comercial

El miedo a que se recrudezca la guerra comercial entre Estados Unidos y China se apoderó de los inversores y provocó caídas superiores al 3% en las principales bolsas europeas, que en el caso de Madrid han quedado en el 2.75 %.

A pesar de que el principal indicador español, el IBEX 35, ha vivido la peor sesión desde la crisis catalana de octubre de 2017, que le ha hecho alejarse de los 9,000 puntos y rozar mínimos del años, el pesimismo del mercado ha hecho mayores estragos en el resto de plazas del Viejo Continente.

Con el euro en 1.136 dólares, la Bolsa de Milán cayó un 3.54 %; Fráncfort, un 3.48 % y se sitúa por debajo de los 11.000 puntos, lo que no ocurría desde hace más de dos años; París, un 3.31 %; y Londres, un 3.15%.

La detención en Canadá de la hija del fundador de Huawei y directora financiera de la compañía, Meng Wanzhou, acusada de violar las sanciones impuestas por EEUU a Irán, alarmó a los inversores, que dan por hecho que China reaccionará y se avivará la guerra comercial.

La noticia llega después de que el pasado fin de semana el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, firmaran una tregua de 90 días en el G20 de Argentina, que propició avances en las principales plazas bursátiles.

Sin embargo, Europa amaneció hoy en pérdidas sin referencias de Wall Street, cerrado ayer por el funeral del expresidente de EE.UU. George Bush padre, pero con descensos significativos en las plazas asiáticas que presagiaban nuevos recortes.

La Bolsa de Hong Kong se había desplomado un 2.47%; Tokio cayó casi un 2%; Shanghái un 1.68% y Seúl, un 1.55%.

Además de la tensión comercial, el temor a un empeoramiento de la situación económica por el aplanamiento de la curva de tipos de los bonos estadounidenses llevaba a los inversores a vender en masa.

En el Viejo Continente, la primera ministra británica, Theresa May, ha admitido por primera vez la posibilidad de que no haya "brexit", aunque no sea partidaria de que se celebre un segundo referéndum sobre la salida de la Unión Europea.

Arabia Saudí se ha mostrado dispuesta a que la OPEP recorte en un millón de barriles diarios la producción de petróleo para evitar un exceso de oferta en el primer semestre de 2019, aunque este anuncio no ha conseguido que el precio del crudo suba.

De hecho, el barril de Brent, referencia en Europa, ha caído hoy hasta 58.58 dólares, un 4.8%, al cierre de la sesión bursátil, porque la reunión del cartel ha terminado sin acuerdo sobre el recorte de producción, que queda ahora pendiente de los aliados que no pertenecen a la OPEP.

En una jornada festiva en España por la celebración del Día de la Constitución, el IBEX se comportó algo mejor que el resto de Europa aunque ninguna de las principales plazas mejoró tras la apertura a la baja de Wall Street.

El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se dejaba un 1.76% en los primeros compases por el temor a que la tregua comercial entre Estados Unidos y China no cristalice en acuerdos, así como por el miedo a la desaceleración de la economía global.

Las dos mismas razones que están detrás de las caídas del resto de plazas bursátiles del mundo, y a la que se une que no haya avances en el "brexit" y la tensa espera para ver la nueva propuesta de presupuestos por parte de Italia.