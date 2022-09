El monto promedio negociado al día en la Bolsa de Valores de Lima es de US$ 9 millones en el año, muy por debajo de la cifra registrada en las plazas de Chile y Brasil, que asciende a US$ 177 millones y US$ 8,203 millones respectivamente.

Así, la Bolsa de Santiago está transando 19.6 veces lo que la bolsa local por día, mientras que la de Sao Paulo negocia hasta 911.4 veces más.

Hay varios factores que influyen en el menor volumen negociado en la bolsa limeña, principalmente, los retiros de afiliados al Sistema Previsional Privado pues la participación de las AFP es una de las más importantes del mercado de valores, dijo Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa.

A esto le sumamos el constante ruido político y la crisis global por el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como los temores de recesión, que generan incertidumbre y retrasan la decisión de inversión, agregó.

“Es una serie de temas que vuelve al mercado local deficiente y con una liquidez muy baja; hay pocas alternativas para el capital del inversionista y también hay muy poquitos de ellos que intentan mover la bolsa”, comentó Marco Contreras, head of Research de Kallpa SAB.

Estos partícipes son, sobre todo, del segmento retail, pues las AFP, que más dinamismo otorgaban a la bolsa, vienen afrontando la liberación de fondos de jubilación y han tenido que vender activos del portafolio en lugar de comprarlos, expresó.

Lo mismo sucedió con algunos inversionistas extranjeros, que se alejaron desde el año pasado tras el cambio de Gobierno, añadió.

Según el analista, “estos partícipes movían flujos grandes de dinero y empujaban la bolsa local hacia arriba, pero este año sucedió todo lo contrario”.

Hace un año, la negociación promedio diaria en la BVL alcanzaba los US$ 17 millones, cifra que registra una tendencia negativa desde ese entonces.

En tanto, Ramos comentó que la Bolsa de Santiago reporta un desempeño alcista en el año -ganando 20.58% en dólares- pues el impacto del ruido político en su país no ha sido de la misma magnitud que en Perú.

Incluso alcanzó máximos luego del reciente rechazo al referéndum y también le favorece que los retiros de AFP no han sido tan significativos como en el sistema previsional peruano, acotó.

La Bolsa de Sao Paulo representa un mercado mucho más grande que el limeño y, al igual que Chile, registra cada año nuevas operaciones de Oferta Pública Inicial (IPO), refirió Contreras.

“Constantemente tienen empresas nuevas o ya listadas que quieren levantar capital en bolsa, es un tema de confianza y otro, cultural; aquí no hay tantos emisores grandes y los que hay tampoco se animan a entrar al mercado pues no les gusta que su información sea pública”, alertó.

Los especialistas prevén que estos bajos niveles de negociación promedio diaria en la BVL podrían mejorar cuando el ruido político se disipe, los retiros de afiliados de AFP se detengan y, sobre, todo, cuando se cree una cultura de financiamiento en el mercado local y más inversionistas retomen su atractivo por la plaza local.