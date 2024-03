La Bolsa de Valores de Lima (BVL) anunció hace poco la integración de tres fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado, los cuales están disponibles para los peruanos en cualquier casa de bolsa autorizada. También hizo hincapié en que la próxima criptomoneda en entrar a un ETF sería Ethereum y para ello, no faltaría más que unos meses.

Ante ello, la consultora EY cual estimó que en Perú operan actualmente 203 Fintech, un aumento del 24% en comparación con el año anterior, lo cual demuestra el creciente interés por las criptomonedas en el país. Esto demuestra el aumento de la popularidad de estas criptodivisas, las ha generado un intenso debate sobre cuál de ellas es la preferida por los inversores en el país.

Cabe mencionar, que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) considera que las criptomonedas son activos digitales no regulados, que no tienen la condición de moneda de curso legal ni son respaldadas por bancos centrales. Asimismo, no cumplen plenamente las funciones del dinero como medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor.

Bitcoin vs Ethereum

Dado el crecimiento del mercado de criptos en el Perú es necesario realizar una comparación entre ambas criptodivisas. Por un lado, el Bitcoin, la pionera en el mundo de las criptomonedas, ha sido durante mucho tiempo la opción predominante para aquellos que buscan incursionar en el mundo digital de las finanzas. Su sólida trayectoria y su posición como la primera criptomoneda han consolidado su estatus como un activo de inversión seguro y confiable para muchos.

Sin embargo, Ethereum, con su enfoque en la tecnología blockchain y los contratos inteligentes, ha ganado terreno rápidamente en el mercado peruano. Su capacidad para facilitar una amplia gama de aplicaciones descentralizadas y su flexibilidad para adaptarse a diversas necesidades empresariales y financieras han despertado un interés creciente entre los inversionistas peruanos.

En adición, Santiago Aldunate, product owner en Capitaria precisó que “la preferencia entre algunos de estas dos monedas digitales varía según diversos factores, incluidos los objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo y las perspectivas del mercado. Mientras algunos inversores ven en Bitcoin una reserva de valor estable y segura, otros apuestan por Ethereum como una plataforma para la innovación y el desarrollo de nuevas aplicaciones financieras.”

Además, la elección entre alguna de estos criptoactivos depende en gran medida de la estrategia de inversión de cada individuo, pues el Bitcoin puede considerarse más como un activo de refugio seguro, mientras que Ethereum ofrece oportunidades emocionantes en el mundo de las finanzas descentralizadas y las aplicaciones blockchain.

A medida que el mercado de las criptomonedas continúa evolucionando y expandiéndose, la pregunta sobre cuál de estas monedas digitales dominará el panorama de la inversión en Perú sigue abierta. La respuesta, sin duda, dependerá de una serie de factores que incluyen la adopción del mercado, la regulación gubernamental y la evolución tecnológica.

En un mundo cada vez más digitalizado, las criptodivisas representan un cambio fundamental en la forma en que concebimos y comprendemos el dinero y las finanzas. Para los inversionistas peruanos, la elección entre estas dos criptodivisas puede marcar la diferencia entre seguir las tendencias del mercado o liderar la próxima revolución financiera.