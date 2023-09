Durante el primer semestre de 2023, las exportaciones de artesanías alcanzaron los US$ 14,700,000, registrando una disminución del 5.07% en comparación con el mismo período del año anterior, que alcanzó los US$ 18,500,000.

Según Orlando Vásquez, presidente del Comité de Artesanías de la Asociación de Exportadores (Adex), esta caída se atribuye a los conflictos políticos y sociales que ocurrieron en el país a principios de año. “Estos conflictos llevaron a que empresas de ese país (EE.UU) desistieran de sus pedidos. En algunos casos, las cantidades disminuyeron hasta un 50%”, destacó.

Para el cierre del 2023, el representante gremial prevé que las exportaciones de artesanía peruana sumarían US$ 42 millones, una cifra por debajo de lo registrado el año previo (US$ 44,569,000) y largamente distante de la marca alcanzada en el 2012 (US$ 65 millones).

“Somos optimistas para la segunda parte del año por los eventos navideños. Son fechas que se consumen bastantes productos de alpaca, y también de productos de decoración”, apuntó.

En ese sentido, según datos de la Asociación de Exportadores, así fue como le ha ido a los envíos de artesanía peruana en los últimos 9 años:

Año Exportaciones totales (US$) 2022 US$ 44,569,000 2021 US$ 44,474,000 2020 US$ 30,096,000 2019 US$ 42,501,000 2018 US$ 45,061,000 2017 US$ 42,636,000 2016 US$ 45,668,000 2015 US$ 52,710,000 2014 US$ 59,715,000

Destinos y productos de exportación

En el periodo de enero a junio, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones de artesanías peruanas, representando el 55.55% de las ventas con pedidos por valor de US$ 8,200,000. Sin embargo, este valor significó una caída del 30.53% en comparación al 2022.

Seguidamente, Alemania se ubicó en segundo lugar con envíos valorados en US$ 967,000, por detrás Canadá con US$ 750,000, correspondiendo a participaciones del 6.54% y 5.07% respectivamente.

La lista de mercados participantes abarcó además países como Suiza, Reino Unido, Chile, Italia y Japón, entre otros, con un total de 36 mercados en el periodo enero-junio.

Cabe resaltar que entre ellos destaca un mercado prometedor y atractivo para las exportaciones de artesanías: Emiratos Árabes Unidos, específicamente en Dubai, donde, según el presidente del Comité de Artesanías de Adex, se está empezando a construir una gran cantidad de nuevos hoteles y restaurantes, lo cual abre una gran posibilidad para la exportación de estos decorativos.

“El tema en los Emiratos Árabes pasa por el tema de decoración y productos de regalos, también en los textiles de alpaca, vicuña y algodón. En la ultima reunión que tuvimos con el representante de la Oficina Comerciales de Exportación de Promperú, Álvaro Santisteban en Dubai, se nos informó que se está empezando a construir una gran cantidad de nuevos hoteles y restaurantes y aquí se abre una gran posibilidad para nuestras empresas”, dijo.

Técnicas peruanas y feria Hecho a Mano

En esa línea, Vásquez destacó la necesidad de contar con el ingreso de más empresas para encontrar la confianza de los compradores árabes. “Hay muchas técnicas peruanas que son compatibles con el gusto árabe, por ejemplo, el vidrio pintado, talla en madera, etc. Siempre es un proceso de desarrollar productos de acorde al gusto y tendencias del mercado”, manifestó.

En ese sentido, reforzó que se encuentran planeando la feria en el Perú “Hecho a Mano” dirigido a hoteles y restaurantes en noviembre. “Una experiencia propia con Raymisa fue la primera vez que expusimos en Dubái. Se quedaron encantados con los muebles tallados peruanos, ya que tiene un gran parecido a la talla árabe”, recordó.

En cuanto a los productos, destacan en el ranking aquellos relacionados con juguetes que representan animales o figuras no humanas, alcanzando una participación del 11.14%. Sin embargo, esta cifra refleja una caída del 34.13% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En el segundo puesto se sitúan los suéteres (jerseys) tejidos con otras lanas o pelos finos, con una participación del 8.25%. No obstante, esto también implica un retroceso del 43.14% en comparación con el año 2022. Otros productos relevantes incluyen suéteres (jerseys) tejidos con algodón, marquetería como cofres para joyería, y estatuillas de cerámica, entre otros.

Recolocación en la recuperación del sector

El presidente del Comité de Artesanías de Adex agregó que hay un factor que juega un rol fundamental para el crecimiento del sector: la recolocación del foco de exportaciones de China.

“A partir de que Estados Unidos ha dejado de trabajar con China, hay informaciones que vienen repartiéndose por grandes empresas para querer dejar de comprar de China. También por una diferencia de precios y cantidades (de artesanías) que ellos hacen resultaría difícil competir, pero actualmente hay manualidades que pueden ser cambiadas por productos peruanos”, señaló.

En suma, el ejecutivo apuntó que reforzar la presencia en Estados Unidos resulta importante por el movimiento del mercado de compradores de dicho país, “tenemos para agregar mucho por la recolocación de los productos”.

El presidente del Comité de Artesanías recordó la importancia de trabajar de la mano con la agencia Promperú para la realización de ferias internacionales. “Realmente necesitamos mostrar nuestra presencia y reactivarnos. Nosotros ir y no esperar a que ellos vengan”, concluyó.

Datos:

El Registro Nacional de Artesanos tiene oficialmente 56,970 registros, aunque solo 37,196 cuentan con información actualizada en el Registro Nacional del Artesano. Sin embargo, esta cifra está por debajo de la realidad, ya que el censo del 2017 indicó que cerca de 400,000 personas se dedican a la artesanía.

Cada año, Perú organiza la feria internacional PERU MODA DECO, a cargo de PromPerú. En esta edición, la feria se llevará a cabo del 19 al 20 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima, y contará con la participación de miembros del Comité de Artesanía de ADEX.

En el ámbito de la artesanía peruana, destacan dos eventos recientes. En primer lugar, se regaló un cofre de vidrio pintado durante la entrega de los Premios Óscar en Hollywood. En segundo lugar, la pieza cerámica “El toro” de Chulucanas se entregó durante el campanazo de ADEX en su 50° aniversario, tanto a un representante de la Bolsa de Valores de Nueva York como al alcalde de Nueva York, Eric Adams.

