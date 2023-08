Perú e India acordaron retomar las negociaciones para un acuerdo Comercial, anunció el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Este crucial paso se logró tras una reunión entre la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera, y el Ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, en Nueva Delhi.

“Estamos convencidos de que el Acuerdo Comercial con la India permitirá fortalecer los lazos comerciales y económicos entre Perú e India, incrementando el comercio bilateral e inversiones que, finalmente, traen grandes beneficios a las empresas y ciudadanos de ambos países,” resaltó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews.

En la reunión, el ministro Goyal de India propuso que los equipos negociadores se reúnan en el corto plazo a fin de reiniciar los trabajos que permitan lograr el Acuerdo Comercial.

La negociación con India inició en agosto del 2017 en Nueva Delhi. Se sostuvieron cinco rondas, siendo la última, en agosto del 2019. Sin embargo, las negociaciones se detuvieron debido a la pandemia del Covid-19.

“Un Acuerdo Comercial con India contribuirá a continuar en la senda de recuperación económica del país, especialmente para nuestras MIPYME, al abrir nuevas oportunidades en este mercado, no solo para los bienes, sino para el comercio de servicios, impulsando además la generación de cadenas de valor, la innovación, la tecnología y el intercambio de conocimiento a través de la cooperación bilateral,” comentó la viceministra Teresa Mera.

En las últimas dos décadas, el comercio entre Perú e India se ha incrementado considerablemente, pasando de US$ 73 millones en 2003, a más de US$ 3,300 millones en el 2022. El último año, Perú exportó cerca de US$ 2,300 millones a India, principalmente minerales como oro (83% el total exportado) y cobre (15% del total).

La agroexportación creció 34% en el 2022 explicado por la mayor venta de fruta (+8%), destacando el crecimiento de la exportación de arándano (+155%). Otros productos como la tara (+110%) y el café (+7%) registraron un crecimiento importante en sus exportaciones a India.

Asimismo, en le 2022, 597 empresas peruanas realizaron envíos a India. De estas, el 64% son micro, pequeñas y medianas empresas.

Reuniones bilaterales con autoridades de India

En su visita en Nueva Delhi, la viceministra Teresa Mera sostuvo una reunión con Manoj Ahuja, Secretario del Departamento de Agricultura y Bienestar de los Agricultores de India, con el objetivo de destacar el trabajo de las agencias sanitarias, las cuales vienen realizando esfuerzos para lograr los protocolos sanitarios para el acceso de nuevos productos a los respectivos territorios.

Además, en reunión con Dammu Ravi, Secretario de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores de India, la representante del Estado peruano expuso las oportunidades que nuestro país tiene para los inversionistas de India.

En las reuniones sostenidas con autoridades de India, se contó con la participación y apoyo del Embajador del Perú en India, Javier Paulinich, y el Consejero Comercial de la Oficina Comercial del Perú en India, Luis Cabello.