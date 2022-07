El mercado de divisas o de tipos de cambio es un mercado global y descentralizado en el que se negocian divisas o monedas extranjeras. En el caso del mercado peruano, se estima que este sector mueve alrededor de US$ 25,000 millones mensuales, el equivalente a más de US$ 300,000 millones anuales. Y, a nivel mundial, se llega a mover al día más de US$ 6 billones.

“Hasta hace unos años, hablar de cambio de divisas o el precio del dólar en nuestro país parecía una actividad ajena, demasiado sofisticada y circunscrita únicamente a los grandes empresarios. No había mucho conocimiento sobre los beneficios de tener una buena estrategia de compra y venta de dólares. Si bien esta realidad ha cambiado, aún hay mucho camino por recorrer en esta actividad económica, ya que existe un gran número de empresas que siguen utilizando el método tradicional para realizar sus operaciones, perdiendo tanto dinero y tiempo”, afirmó Matías Maciel, CFO de la casa de cambios Rextie.com.

Cabe destacar, que el mercado de divisas está influenciado por distintas situaciones o acontecimientos, tanto por la política como por la economía y eso hace que los precios de las monedas suban y bajen. El desempleo, la deuda o la inflación son factores importantes, pero también las elecciones, guerras, pandemias y otros efectos menores.

Según Maciel, el tipo de cambio del billete verde presenta una de sus mayores cifras en lo que va del año debido a la incertidumbre que genera la posibilidad de una recesión mundial y que a la par, el fortalecimiento del dólar provoca inseguridad contra monedas que de cierta manera se veían más estables o fuertes como el euro o el yen, por tal motivo es que la moneda americana sigue siendo el protagonista (88%) de todas las operaciones que se dan el mercado cambiario a nivel mundial.

Método tradicional vs online

Por otra parte, diversos estudios realizados por Rextie determinan que, en promedio una empresa puede ahorrar hasta S/ 70 por cada US$ 1,000 cambiados en comparación con los bancos. Por ejemplo, si una empresa cambiar US$ 100,000 al mes, podría estar ahorrando hasta S/ 7,000 utilizando plataformas online como Rextie.

En esa línea, es importante resaltar que la plataforma digital de cambio de divisas ha generado ahorros por más de S/ 20 millones a sus clientes desde que inició operaciones en el 2017.

VIDEO RECOMENDADO

A partir de este 20 de julio los nuevos billetes de 20 y 50 soles entran en circulación, como parte de la nueva familia de billetes que rinde homenaje a destacados héroes y personajes de la historia. ¿Cuáles son sus características y elementos de seguridad poseen? Te lo contamos en este video.