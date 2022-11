Por ello, dicho grupo -antes llamado SKBergé- amplía su portafolio local con una séptima marca, la china GAC Motor.

El brand manager de GAC Motor, Paolo Nava, afirmó que la penetración de vehículos en Perú llega a solo cinco por cada 1,000 habitantes, menos que en Brasil (12) o Chile (más de 20). Así, explicó que Astara apostó por una marca más, pero enfocándose 100% en la categoría de SUV por el dinamismo de esta.

“Cuatro de cada 10 vehículos livianos que se venden son SUV. Entramos a competir al segmento de mayor demanda; la gente está comprando menos sedanes o hatchback, pero sí SUV pequeñas”, comentó a Gestión.

En efecto, esta categoría concentra el 44.4% de las ventas del segmento de livianos de enero a octubre del 2022, siendo así la más grande y casi duplicando en participación a los sedanes (23.5%). Sin embargo, también registra la mayor competencia.

Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), 62 marcas registran ventas de SUV en el mencionado periodo. En camionetas, la competencia acoge a 53 marcas y, en las demás categorías, los participantes son menos en número.

En su debut en Perú, GAC Motor llega con cuatro SUV en sus tres subcategorías (compactas, medianas y grandes).

Metas y estrategia

Consultado por las expectativas de la marca en Perú, Nava confió en superar las 1,000 unidades vendidas el 2023. Así, tomaría el 0.6% de participación en el mercado de livianos y se ubicaría en el top 10 de las marcas chinas el próximo año.

Para ello, trabajan en la expansión de su red y portafolio. La marca comienza su recorrido en el país con dos tiendas en Surquillo y en San Juan de Miraflores (Mall del Sur) y apunta a cerrar el 2023 con 15 concesionarios.

Fuera de Lima, la mira está puesta en Trujillo, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura y Huancayo. El próximo año, también planea sumar tres modelos más de SUV.

En tres años, la marca proyecta entrar al top 15 del mercado de livianos. Y entre el 2024 y 2025, espera traer vehículos eléctricos. Por su parte, Astara se afianza como el segundo grupo importador y comercializador, según Nava.

“Si el Gobierno da los incentivos, GAC Motor está preparado para traer estas unidades (eléctricas), solo buscamos que sea en el momento idóneo”, añadió, tras mencionar que Ecuador, Panamá y otros países de la región ya han adoptado medidas de impulso a la electromovilidad.

¿Hay espacio para más marcas chinas?

Sobre el segmento de marcas chinas, Nava destacó que estas ya concentran el 26.7% de las ventas de vehículos livianos el 2022. Los competidores de esa procedencia ya suman 70 en Perú, donde participan un total de 114 marcas de diversos países.

No obstante, el ejecutivo consideró que aún hay oportunidad para más marcas del país asiático, que se diferencien con atributos como seguridad y respaldo por fabricación propia. Y es que, a la fecha, opinó que dicho grupo ha emergido, pero apostando más por precio y conveniencia de los modelos.

Mercado de SUV

De enero a octubre del 2022, la venta de SUV en Perú llegó a 59,081 unidades, registrando un crecimiento de 17.5% respecto al mismo periodo del año previo. Sin embargo, las colocaciones solo en octubre del 2022 cayeron en 4.4% a 5,872 unidades, reportó la AAP.

Al respecto, Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de dicho gremio, explicó recientemente que las SUV y las pick up no lograron escapar el último mes a la desaceleración que vive el mercado, no solo por un efecto estadístico de la alta base comparativa del 2021, sino también por factores coyunturales.

Entre estos factores, se encuentran la menor confianza del consumidor, la inflación y la ausencia de ingresos extra que sí hubo el año pasado por retiros de CTS y fondos de pensiones.