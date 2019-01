MEM presentará propuesta para atacar distorsión en el precio de los balones de gas

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, afirmó que "en los próximos días" se presentará una propuesta legal para reducir la distorsión identificada en la cadena de distribución del GLP, que aumenta el costo de venta de los balones de gas a más de S/ 38.

"El gobierno está trabajando y es un encargo especial del Presidente en ver cómo mejoramos para que se reduzcan el costo de los combustibles, empezando por el GLP que es un producto que tiene que llegar en mejores condiciones económicas a los hogares. El precio del balón de gas, está marcado por el mercado y lo que identificamos es que existe una distorsión en la cadena de distribución ", explicó.

Agregó que un balón de gas de 10 kilos, luego del proceso de envasado puede tener un costo de aproximadamente S/ 25, pero termina costando en algunas regiones S/ 36 como en Puno y en otras S/ 38 o más.

"Eso ha obligado al Gobierno a distribuir el 'bono gas 'que es un bono de S/ 16 que se genera con el fondo de inclusión socio-energético, que el FISE y se le entrega a algunas familias que están seleccionadas para recibir este incentivo. No obstante, esta selección se hace en base al consumo de electricidad que tienen las familias en su hogares, lo que genera que familias pobres, que no tienen acceso a electricidad, no sean beneficiarias del FISE y eso lo tenemos que revisar para que las familias de escasos recursos puedan recibir el bono; mientras encontramos una forma legal de reducir la distorsión que se genera en la distribución y produce un incremente del costo del GLP ", puntualizó.

Ísmodes precisó que la"forma legal" para atacar la distorsión en la cadena de distribución se trabaja de forma conjunta con las empresas envasadoras y Osinergmin. "La meta es encontrar el mejor mecanismo legal, que permita que esta cadena de distribución no genere la distorsión que desde hace años se viene generando y que no se ha solucionado de una manera efectiva", afirmó.

¿Cuándo estaría lista la propuesta? Al respecto, el titular del sector comentó que se haría pública "en las próximas semanas". "La distorsión existe y tenemos que resolverlo para que un balón (de gas) luego de envasado, que está en un precio de S/ 25, no termine costando S/ 38", subrayó.