El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) descartó otorgar algún tipo de apoyo financiero a la empresa estatal Petroperú para sus operaciones.

“Nosotros no avizoramos ningún tipo de apoyo especial o adicional a Petroperú. Ya el apoyo que se dio el año pasado, que fue constante, se realizó en un contexto donde no empezaba la refinería de Talara. Entonces, cualquier apoyo adicional lo descartamos”, sostuvo el ministro.

Asimismo, el ejecutivo indicó “no creemos que la empresa necesite un recurso extra”.

¿Cuánto recibió Petroperú en el 2022?

Cabe señalar que, hasta el 2022, la compañía había recibido US$ 2,250 millones, de los que cerca de US$ 1,000 millones se constituyeron en aporte de capital, así como una garantía de hasta US$ 500 millones en respaldo a las obligaciones derivadas de la línea de crédito de comercio exterior, para efectuar las importaciones de crudo y derivados.

Además, este 2023, Fitchs Ratings advirtió que la petrolera estatal mantendría una deuda estructural cercana a US$ 5,000 millones en los siguientes dos años y que, por tanto, necesitaría aún mayor apoyo económico del que ya le otorgó el fisco.

Ante ello, el presidente de Petroperú, Pedro Chira, respondió que esta empresa no necesitará más dinero del Tesoro público en el presente año.

“De acuerdo con nuestros supuestos, que se están cumpliendo, no deberíamos necesitar aportes del Tesoro público en lo que resta del año para nuestras actividades planeadas”, aseguró en la sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

