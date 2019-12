El/exministro de Economía, Alonso Segura, indicó que el bajo desempeño de la economía de este año se debe en gran parte a factores domésticos resaltando la baja ejecución del presupuesto público y el poco estímulo que se dio a la inversión privada.

En/declaraciones a Canal N, sobre el balance económico del 2019 mencionó que la canasta exportadora ha caído 3% en precios, comparándolo con lo ejecutado en el 2015 en el que cayó más de 15%. Es decir, hay un choque externo moderado para el Perú, por lo que no explica toda esta desaceleración de la economía.

Las/deficiencias de gestión de parte del gobierno, según el exministro, se reflejan en las cifras de inversión pública. Con un avance en la ejecución de 62%, es muy bajo en comparación con el 2015 (año comparable por gobernantes “primerizos”) fue de 78%.

Asimismo,/gobierno subnacionales están en 55% de ejecución, siendo esta también un avance bajo en comparación con 2015.

“Estamos/hablando de dejar de ejecutar varios miles de millones de soles. Este va a ser el peor año en cuanto a ejecución, tras tres años muy malos . La inversión pública se cayó en noviembre y, a menos que se ejecuten miles de millones en este momento, se caerá también en diciembre. Este es un cierre malísimo de año", indicó Segura.

Alonso/Segura mencionó que, el gobierno no fue efectivo en cuanto a políticas que generen entusiasmo en la población e inversión.

“La/inversión privada, solo ha subido por minería, pues habían proyectos grandes en marcha y no más en el futuro. La inversión no minera, por su parte, se ha mantenido plana y esto no se justifica por contexto externo”, afirmó.

Perspectivas

Alonso/Segura indica que no espera que se cumplan las proyecciones de la ministra de Economía, María Antonieta Alva y del BCR, siendo estas de 4% y 3.8% respectivamente, a menos que suceda un contexto externo muy favorable para el Perú, como una fuerte subida en el precio del cobre.

“En/la primera parte del 2020 habrá una aceleración, pues en la primera parte del 2019 hubo problemas en las minas (por Las Bambas) y en pesca (por la captura de anchoveta). Sin embargo, a pesar de que se tenga buenas cifras en el primer trimestre por efecto base, esto no asegura que se tenga un buen año”, indicó.

Asimismo,/menciona que, uno de los factores determinantes en el crecimiento del siguiente año, es el de inversión pública.

“Después/de un año mediocre en ejecución de inversión pública, una buena gestión puede asegurar medio punto más al crecimiento solo por este factor. El gobierno debe encargarse de estimular las expectativas de inversión y poder, asimismo gestionar mejor los propios recursos", afirmó Segura.