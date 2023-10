Una de las recomendaciones que brindó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para que Perú ingrese a dicho bloque económico en el año 2026 es trabajar en la reducción de la alta informalidad en el país (70%) para mejorar la recaudación fiscal.

En esa línea, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, indicó que a corto plazo se trabajará en tres medidas para atacar la informalidad, siendo una de ellas la simplificación de los regímenes tributarios.

“El problema de la informalidad es esencial, no se ha podido reducir significativamente. La primera es con mayor crecimiento (económico) y lo segundo que queremos impulsar con el MEF y tenemos el compromiso de enviar en el último trimestre de este año es la propuesta para la simplificación de los regímenes tributarios, eso es clave”, dijo el ministro ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (CESIP-OCDE) del Congreso.

Según dijo, el objetivo es generar incentivos a las micro y pequeña empresa (mypes) para que puedan declarar su planilla y sus ventas, con una serie de ventajas como la depreciación acelerada al 100% y la generación automática de sus estados financieros, que hoy no lo tienen.

“Hay muchos regímenes que promueven el enanismo fiscal. Hay incentivos para que las empresas no crezcan o se dividan, no declaren en la planilla o no declaren inversiones. Entonces sin mover impuestos podemos generar incentivos hacia una mayor informalidad”, dijo.

Financiamiento y costos laborales

El ministro indicó que, además, se buscará generar un mayor acceso al crédito para las mypes, pues la falta a financiamiento es una de las razones por las que son menos productivas. Según dijo, en el sector formal las pequeñas empresas pagan tasas de interés de hasta 40% y en el sector informal, supera el 200%.

En ese sentido, señaló que el programa Impulso Empresarial Mypes (Impulso Myperú) que promueve el financiamiento de las mype y fue creado para impulsar la recuperación de estas pequeñas unidades por la pandemia del COVID-19, ahora será un programa estructural de acceso al crédito que permita que nuevas mypes puedan tener capital de trabajo.

La tercera medida, continuó Contreras, está vinculada a los altos costos laborales no salariales de las empresas. En sentido, dijo que en lo que queda del año se trabajará con el Ministerio de Trabajo y Promoción de empleo (MTPE) en una agenda para tener una propuesta concreta al respecto en el primer trimestre del 2024.

“Esto no significa de ninguna manera reducir los estándares laborales, sino, mejorar la eficiencia del Estado, qué cosas estamos haciendo mal, cómo podemos mejorar, cómo podemos generar incentivos para que ese emprendeurismo no se pierda en esta burocracia”, sostuvo.

Adelantó que para reducir esa burocracia, el Ministerio de la Producción (Produce) trabaja en una propuesta de Ventanilla Única para Mypes, tal como la Ventanilla Única para minería.

Cifras y datos

Perú deberá cumplir con 230 instrumentos legales para unirse a la OCDE , que incluyen acuerdos internacionales, recomendaciones y decisiones.

, que incluyen acuerdos internacionales, recomendaciones y decisiones. La OCDE está conformado por 34 países miembros, entre ellos Australia, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón y Corea del Sur.

SOBRE EL AUTOR Silvia Pérez Licenciada en periodismo por la Universidad Tecnológica del Perú. Desde el año 2019 forma parte de diario Gestión. Experiencia en comunicación audiovisual, prensa escrita y digital.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.