Debido a que las obras en el país han ido creciendo en el tiempo, pero no necesariamente se ejecutan con celeridad o se entregan, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que se lanzará por primera vez una cartera de proyectos priorizados asignados al presupuesto del 2024.

“En el presupuesto del 2024, por primera vez, habrá una cartera de proyectos priorizados que se van a ejecutar en los siguientes años de Gobierno”, refirió el titular del MEF, Álex Contreras. En ese contexto, el ministro mencionó que existe la visión de trabajar con las regiones, pero con un planeamiento.

“Ahora habrá un planeamiento. No se van a abrir proyectos solo porque sí. Tienen que terminar los proyectos para abrir otros y eso implica orden”, puntualizó en el Foro Internacional QUO VADIS 2023, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Agregó que “ordenar el país cuesta, pero se tiene que hacer”. “Se ha postergado esa decisión por mucho tiempo, pero esto implica coordinar mejor con los poderes del Estado”, refirió.

Acompañamiento técnico

Para Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), tener una cartera de proyectos priorizados impulsará la inversión pública, pero tiene que ir acompañado del desarrollo de capacidad subnacional. “Esa es la principal traba que se tiene para ejecutar proyectos de mayor envergadura y que atienden necesidades de la población”, comentó a Gestión.

En detalle y con datos de l Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) , Crisólogo precisó que más del 40% de municipalidades manifiesta que requiere capacitación en la formulación y evaluación de proyectos; y también el 55% de operadores de inversiones en las regiones salen desaprobados en las evaluaciones del sistema de Invierte.pe.

“Aunque se prioricen (proyectos), mientras no se revierta esa problemática es difícil que se tenga el impulso a la ejecución presupuestal que se busca”, apuntó.

¿Qué proyectos se deben priorizar?

Carlos Casas, exviceministro de Economía manifestó que “en teoría” es clave una cartera priorizada de proyectos, pero deben cumplirse una serie de requisitos.

“Que sea rápidamente ejecutable y que tenga sus expedientes técnicos actualizados. Por otro lado, que haya asistencia técnica para ejecutar lo más rápido posible. Eso ayudará a canalizar el gasto de inversión, que está muy bajo este año”, dijo.

En otro momento, Carlos Casas sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene que dar más luces sobre esa iniciativa, por ejemplo, saber cuáles son esos proyectos priorizados, quién estará a cargo (Gobierno Nacional o los subnacionales), entre otros puntos.

¿Qué proyectos priorizados se tiene que ejecutar? El exministro de Economía sugirió que deben principalmente aquellos que se enfocan en cerrar las brechas. Entre ellas, agua potable, plantas de tratamiento de agua, construcción de escuelas, mayores puestos de salud y obras de infraestructura de Asociaciones Público-Privadas.

“Tienen que ser para brindar buenos servicios a la población o cerrar un déficit como es atención a salud, educación o falta de conectividad”, subrayó. Casas añadió que, para el caso de Lima Metropolitana, se necesita urgente un sistema de transporte público masivo y debe ser priorizado, como la Línea 3 del Metro de Lima.

Brecha

El ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, manifestó que si bien hubo avances en la descentralización, también se registraron retrocesos, por lo que las brechas sociales como el acceso al agua, a la salud o a educación, son grandes y coexisten con presupuestos de máximos históricos.

“El presupuesto del 2022 ascendió a S/ 66,000 millones y el 65% está concentrado en los gobiernos regionales. No hemos podido descentralizar el gasto. Transferirles los presupuestos a las regiones y olvidarnos de si ejecutan o no, si ejecutan bien o no y eso es lo que tenemos que hacer, retomar esta agenda de mayor transparencia”, detalló.

Asimismo, comentó que la descentralización es contradictoria, “más plata, más proyectos y poca ejecución. Lo peor, mucha corrupción. No solo no ejecutas los recursos que te dan, sino también tomas parte de esos recursos para el uso privado”, anotó.

