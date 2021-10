La presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Silvia Monteza, conversó con Gestión sobre el panorama económico y sus expectativas en las medidas que viene trabajando el Ejecutivo.

¿Cómo ven el panorama del país tras la rebaja en la calificación de riesgo de Fitch y el cambio de perspectiva de S&P?

Es una preocupación, haber estado bien en 30 años con una economía estable, y ahora con este gobierno estamos perdiendo la credibilidad y tenemos que ver cómo se revierte esta situación.

Aunque el ministro se muestra optimista, dice que Perú está bien frente a la región…

Es muy optimista, él está trabajando con suposiciones, en economía no se trabaja con suposiciones, creo que tiene que vivir la realidad, cómo vamos a solucionar esto y qué se hará para reactivar la economía en el país, para darle viabilidad a las empresas privadas y públicas.

El MEF ha pedido un crédito suplementario que ha sido alertado por el Consejo Fiscal…

Ha solicitado un crédito suplementario de S/ 2,900 millones, y la verdad es que me parece irresponsable del ministro, suponer que vas a tener los tributos para esos ingresos. Para mí, el ministro Pedro Francke está incurriendo en un desequilibrio en las finanzas públicas. No podemos gastar algo que no tenemos a la mano.

¿Ya le han pedido al ministro alguna explicación?

Vamos a pedir que justifique, porque según él es para reactivar la economía, los gastos de la emergencia sanitaria y otras cosas más.

¿De qué otra manera se pudo dar?

Se hubiera dado presentando un proyecto con carácter de urgencia, y si estaba bien sustentado se le hubiera aprobado. Se ha lanzado con ese crédito suplementario, no sé dónde estaba la cabeza del ministro.

Sobre las facultades, ¿ya han conversado con el ministro?

Ahí tenemos que analizar bien si se le da las facultades. Lo analizaremos en función a los pedidos.

La segunda reforma agraria venía con un tema de Banca de Fomento, aunque hasta el momento no se han conocido los proyectos, ¿ya han conversado con el Ejecutivo?

Se lanzó la segunda reforma agraria y se formó la comisión y no hay nada más, eso nos preocupa. Han dicho que van a dar a conocer los proyectos de ley, pero hasta ahora nada.

El gabinete cambió, pero no el ministro de Agricultura…

Así es, es el mismo, están lanzando la segunda reforma agraria y en el presupuesto del Ministerio de Agricultura le están quitando S/ 1,576 millones para el año 2022, eso no es posible.

De otro lado, los proyectos de inversión pública avanzan lentos, ¿hay alguna propuesta?

Lamentable por parte de las autoridades de los gobiernos locales y regionales, me parece que la ley de contrataciones es muy engorrosa, es un tema que tenemos que analizar. Además, hay proyectos que no se ejecutan porque las autoridades locales y regionales realizan expedientes técnicos pésimos y los contratistas no logran culminar las obras. Por ejemplo, en San Ignacio (Cajamarca), hay un colegio por una inversión de S/ 31 millones, han ejecutado S/ 13 millones y luego se han dado cuenta que el terreno es fangoso, ahora la obra se ha paralizado desde el 2017.

¿Hay alguna propuesta desde la Comisión para hacer un uso eficiente de los recursos?

Tenemos que analizarlo con el equipo, ya que, por ejemplo, hay obras paralizadas de saneamiento en Cajamarca, ¿de quién es la responsabilidad?, ¿buscar quién ha elaborado el presupuesto?

La inversión privada no va bien para el 2022, según el BCR…

La inversión privada es la que mueve la economía del país. Es una preocupación, y las empresas no quieren invertir por la seguridad económica. Desde la Comisión de Economía estamos preocupados, y vamos a ver cómo apoyamos a la empresa privada.

Y ante ello surge la nacionalización del gas, ¿cuál debe ser la prioridad ahí?

Hablar de nacionalización del gas no es conveniente. Lo que tenemos es que Odebrecht no concluyó el gasoducto y el gas natural para el consumo local se reinyecta en el lote 88, porque no hay demanda. Lo que tenemos que hacer es masificar el gas natural y lo que se tiene que hacer es invertir en las tuberías.

Los proyectos mineros vigentes avanzan, pero no hay nuevos proyectos en la agenda…

El Perú no puede darse ese lujo. Se tiene que ver como las empresas mineras puedan trabajar en el país con responsabilidad social y ambiental, para que no perjudique a la población aledaña. Pero también, estando en Cajamarca he recibido las quejas de la población sobre las empresas mineras que contaminan el agua, creo que eso ha hecho que las poblaciones empiecen a decir minas no.

Otro punto son los impuestos a la minería…

Tenemos que analizar los impuestos que están pagando las empresas para ver si es lo que se dice. No tenemos claro lo que pagan las empresas mineras y las petroleras, se tiene que analizar para no perjudicar a la empresa privada, ni perjudicar al Perú.

Esta semana llegó un equipo del FMI para analizar la reforma tributaria que trabajará con el MEF…

Si está llegando un equipo del FMI, me parece muy bien, que personas expertas de estas empresas estén trabajando.