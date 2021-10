La presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Silvia Monteza, tendrá una reunión hoy con el ministro de Economía, Pedro Francke, en la que esperan aclarar varios temas de la coyuntura económica. A la vez, trabajan en una propuesta para sumarse a la propuesta de formalización de las mypes que trabaja el Gobierno. Conozca los detalles.

Esta semana tienen previsto reunirse con el ministro de Economía, ¿ya han definido la agenda?

Ya nos hemos comunicado y tendremos la cita para el miércoles en la tarde, nos falta definir la hora. Tenemos varios temas como la formalización, pedidos de los asociación de los productores de arroz, de los cafetaleros, presupuesto público, hay varios temas.

El ministro ha hablado de flexibilizar la formalización….

Lo que el ministro quiere es unificar los cuatro regímenes tributarios para simplificar la vida de los pequeños empresarios. El objetivo es para generar mayores ingresos y adoptar las medidas para reducir la evasión y la elusión.

Para generar más recursos en parte es que los pequeños se formalicen…

Claro, pero la Sunat es drástica con las mypes, deben acompañar en su crecimiento no exterminarlas, es un tema de la agenda con el ministro.

¿Cuál es la propuesta que llevarán a la reunión con el ministro?

Lo que estamos planteando es que le den a las mypes un periodo de gracia para la formalización de las empresas, darle las mayores facilidades para que crezcan, estamos trabajando con el equipo técnico.

¿De cuánto tiempo hablamos en el periodo de gracia?

Sería un periodo de gracia para que las mypes no paguen por un año el Impuesto a la Renta, como mínimo, pero es para sentarse en una mesa de trabajo con el ministro de Economía, la Sunat, y la Comisión de Economía.

Pero eso permite que haya una creación constante de empresas para contar con el periodo de gracia…

Lamentablemente hay pequeñas empresas que se la saben todas. Hay que ver qué filtros poner, si se aprovechan de ello se les tiene que aplicar multas. Eso se tiene que ver en una mesa de trabajo con las entidades que corresponda.

Proyectos en agenda

Por otro lado, Perú Libre está planteando que el BCR compre las deudas de las mypes, pero ello está lejos de su función, ¿han recibido esta propuesta?

No es la función del BCR, lo que se tiene que analizar es qué tipo de deuda tienen las personas, y ver qué facilidades se le puede dar al ciudadano, pero no que el Estado lo asuma, no lo creo conveniente.

La SBS trabaja en un proyecto para reducir las comisiones de los bancos y cajas, ¿ya se han reunido?

No, todavía no hemos conversado, pero es favorable una propuesta como esta. Uno de los problemas que vemos es las deudas agrarias, todo sube, la urea, el dólar, y no hay recursos para pagar las deudas.

¿Cómo va el debate sobre los fondos de las AFP en la Comisión de Economía?

Tenemos varios proyectos, algunos congresistas están pidiendo la liberación del 100% de la AFP y otros de 4 UIT más. Como congresista soy de la idea de trabajar en un proyecto de ley que sea intangible y que el Estado no use de esos recursos, que la plata que sea de los aportantes.