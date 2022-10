“La industria atunera local tendrá una mayor oferta, y eso hará que el valor de las conservas tiendan a bajar en un aproximado de 20%”, estimó el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Alfonso Miranda .

Este nuevo escenario ocurre, luego de la promulgación de la ley Nº 31584, la cual señala el alcance del artículo 1 de la Ley Nº 28965 de Promoción para la Extracción de Recursos Hidrobiológicos Altamente Migratorios. Esta norma desde el 2007 hasta el 2019 permitió que las embarcaciones de bandera extranjera con permiso para pescar atún en las 200 millas peruanas destinen el 30% de su captura a la industria conservera nacional; ello, como importación bajo los regímenes aduaneros estipulados en la Ley General de Aduanas.

“Solo en el 2019 se logró el desembarque de 40 mil toneladas de atún, mientras que las ventas de esta industria, entre el mercado interno y externo, fueron de aproximadamente US$ 123 millones”, explicó Miranda.

Sin embargo, a fines de ese mismo año, la Sunat varió el criterio en el punto tributario de la ley respecto al régimen aduanero aplicable al atún captado por la flota extranjera, calificándolo como producto nacional e iniciando el gravamen de sus ventas sujeto al Impuesto a la Renta.

“Esta interpretación de la Sunat frenó el procesamiento del atún en las plantas, la cual venía creciendo de manera sostenida. De haber mantenido esa tendencia, al cierre del 2022 las ventas habrían superado los US$ 200 millones”, anotó el ejecutivo, quien sostuvo que hoy solo se alcanza un promedio de 20 mil toneladas procesadas con un valor que no llega a los US$ 100 millones.

De este modo, el mercado interno, que es el destino de casi el 60% del atún procesado, se vio seriamente afectado con una menor oferta nacional y con el ingreso de conservas de Tailandia, China, Vietnam. “En algunas ocasiones con productos de dudosa calidad o subvaluados. También conservas que provienen de plantas que han tenido denuncias de pesca ilegal o de mano de obra en condiciones de esclavitud”, añadió el representante.

Recuperación

La comercialización del atún como conserva en el mercado interno se realiza, principalmente, en los supermercados con precios que fluctúan entre los S/ 5 y S/ 6 por unidad.

Y es que el destino local para esta industria es tan importante como el externo, dado que es un producto muy apreciado con potencial de crecimiento. Miranda precisó que incluso durante la pandemia, el consumo se dinamizó debido a que la gente entendió su concepto de alimento saludable, seguro y libre de contaminación.

Por ello, dijo confiar en que, en los siguientes 18 meses, las plantas retomen las 40 mil toneladas que procesaban en el 2019 con valores de ventas parecidos a los de esa etapa.

“La disponibilidad de materia prima permitirá que las procesadoras aumenten el uso de su capacidad instalada que no llegaba al 100% y que se cree más empleo”, finalizó.

LEA TAMBIÉN: Austral Group irá por cuota de jurel en aguas internacionales