Hasta antes de la pandemia del COVID-19 el área de marketing era una importante pieza dentro de una compañía. Ahora lo sigue siendo, sin embargo, tiene un nuevo componente: la digitalización.

Así, ante la llegada de nuevos emprendimiento en esta coyuntura se observa un importante crecimiento en la demanda por profesionales en el área de marketing digital, señala a Gestión.pe la directora académica de Diseño, Negocios e Innovación de Toulouse Lautrec, Claudia Olivares.

Señala que hoy ya no se vive en una coyuntura pandémica, sino, en un escenario permanente, en donde muchos ciudadanos ya no acuden a tiendas físicas a consumir, sino, optan por realizar sus pedidos de manera virtual para consumirlos en sus hogares.

“Entonces las empresas se han visto en la necesidad inmediata de digitalizar sus procesos, de necesitar personas o profesionales que no solo manejen el marketing como tal, sino, que también tengan competencias digitales muy amplias”, sostuvo.

Señaló que en un entorno en donde ya no hay fronteras física y se pueden realizar consumos desde cualquier parte del mundo, los profesionales de marketing digital pueden trabajar no solo en una empresa peruana, sino, en firmas trasnacionales.

“Ya no vamos a regresar a la realidad de antes. Ahora se consume a través de las redes sociales y lo mejor es que ya no nos enfocamos en la parte local o regional, estamos consumiendo en Perú, China o Argentina. Ya no solo trabajas en Perú, puedes trabajar en diferentes lugares, esa es la ventaja relacionada al marketing y ahora es la necesidad más grande de las empresas”, dijo.

A modo de ejemplo, señaló que el Community Manager (CM) ya se había posicionado desde antes de la emergencia sanitaria, pero hay muchos más emprendimientos que necesitarán de este profesional.

Señaló que este es uno de los puestos más requeridos y que debe tenerlo cualquier empresa o cualquier emprendimiento.

“Incluso las propia personas (lo demandarán), por ejemplo, un político o un actor no maneja sus redes, entonces el CM es uno de los puestos más importantes para el marketing digital”, apuntó.

De este modo, Olivares dio a conocer los nueve puestos dentro del marketing digital que están siendo más demandados en el mercado laboral:

Community Manager. Es el encargado de gestionar, hacer crecer y desarrollar la comunidad digital en torno a la empresa, para establecer relaciones positivas y duraderas con seguidores y clientes potenciales. El salario promedio oscila entre los s/ 1,000 a s/ 3,000 al mes. SEO Manager. Es uno de los perfiles que más brilla en la industria del marketing digital. Un experto en SEO se centra en optimizar la estrategia de marketing, atraer tráfico orgánico y aumentar las visitas a una página web. El sueldo podría superar los S/ 3,500 mensuales, dependiendo la especialización que realice. Social Media Manager. Se encarga principalmente de la estrategia digital del negocio, en particular la estrategia en redes sociales y comunicación. Asimismo, maneja a profundidad la inversión en pauta digital y establece los indicadores de gestión para asegurar el retorno. Este profesional puede alcanzar un salario entre los s/ 1,200 a s/ 5,000 al mes. Director creativo. Dirige el proceso de diseño, comunicación y puesta en práctica de los productos y/o servicios de una empresa. Su visión es vital para entender las exigencias de los consumidores y captar los atributos de la marca, así como para asegurar el contenido y la coherencia visual. Un director creativo podría estar entre los S/3,500 y S/ 6,000 mensuales. Director de marketing digital. Es el encargado de liderar y dirigir las estrategias digitales para configurar la presencia online de la marca y asegurar la mejor manera de llegar e impactar a sus públicos. Los salarios de estos profesionales podrían superar los S/ 6,000 mensuales. Copywriter. Conocido también como el redactor creativo son los encargados de todos los contenidos, desde el texto de un anuncio, hasta la redacción de un artículo del blog o página web. El salario de un redactor creativo (copywriter) puede empezar ganando S/ 2,500 al mes. Key account manager. La persona responsable de mantener una relación cercana y estable con las marcas que facturan un precio elevado y constante hacia la empresa. El salario oscila entre los s/2,000 a s/6,000 al mes. Project Manager. Es el encargado de conocer las necesidades y los objetivos de los consumidores para luego gestionar el equipo de marketing. Su objetivo es estar en todos los detalles para velar por el cumplimiento de los requerimientos y de los plazos acordados con cada cliente. UX Writer. Trabaja en el diseño de producto con los diseñadores UX y UX Research. Utiliza diferentes herramientas para conocer a los usuarios, como test cualitativos y cuantitativos, y luego diseña las palabras para las interfaces digitales.

