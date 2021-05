A medida que se aceleran los programas de vacunación en la mayoría de países, la gente ya piensa en el regreso a las oficinas, aunque solo sea por un par de días a la semana. Muchos trabajadores habrán dejado los hábitos de la jornada de 9 a 5 y las costumbres imperantes. La pandemia también habrá cambiado las actitudes hacia las características de comportamiento que se consideraban bastante normales antes de la aparición del COVID-19. A continuación, se muestran algunas sugerencias de lo que se debe y no se debe hacer para el nuevo orden mundial.

No le cuente a los demás sobre sus vacaciones exóticas . La mayoría de la gente ha tenido poco que hacer más que mirar la cerca del jardín desde que comenzó el confinamiento. No quieren saber nada de su viaje a las Maldivas, incluso si pasó dos semanas de cuarentena después. La gente solo toleraba las reglas porque se les decía que todos estábamos en el mismo barco; no quieren saber que Ud. tiene un yate.

De la misma manera, no exprese falsa modestia. Mucha gente ha tenido problemas durante el confinamiento, así que no se jacte de cómo enseñó a sus hijos griego antiguo y cálculo diferencial mientras también realizaba una docena de llamadas de Zoom al día. Tampoco se trata de una competencia como la escena de Monty Python Yorkshireman “¿Tenías Wi-Fi? Tuviste suerte. Tuve que conformarme con una máquina de escribir manual y una paloma mensajera para enviar mensajes”.

No vaya a la oficina con un resfriado . Tradicionalmente, se esperaba que las personas llegaran a la oficina con un resfriado leve; incluso cuando estornudaban con frecuencia podían pasar como uno de los enanos de Blancanieves. Pero la pandemia ha demostrado que los virus son altamente transmisibles. De un momento a otro, el escritorio del trabajador estaría lleno de pañuelos desechados y la tetera lista para servir bebidas calientes de miel y limón. Los compañeros de trabajo tendrían mucha suerte si no se contagian. Un resfriado no es tan grave como el COVID-19. Aun así, ahora que sabemos que la gente puede trabajar en casa, no hay excusa para infligir su resfriado a sus colegas.

Sea higiénico . En las semanas previas al confinamiento, muchas personas se dieron cuenta de que estar en la oficina significaba tocar muchas superficies comunes: manijas de puertas, interruptores de luz, botones de impresora. Por lo tanto, lávese las manos (o use desinfectantes para manos) con la mayor frecuencia posible. Mantenga la puerta abierta para que los colegas no tengan que tocar también la manija. Es una buena regla para seguir en todo momento, ya que a menudo otros virus (influenza, norovirus) pueden atacar.

Limpie su escritorio todas las noches . En el futuro cercano, muchas personas trabajarán en escritorios compartidos, así que no deje latas de refrescos, cascos de bicicleta, memorandos cruciales, etc., para que el limpiador o el próximo ocupante se encargue de ellos. Si queremos que este sistema funcione, los gerentes deberán proporcionar casilleros para que los trabajadores puedan almacenar material importante.

No se acerque tanto a sus compañeros . Todo el mundo se ha acostumbrado a mantener un poco de distancia social con los demás durante la pandemia. Por lo tanto, solo parecerá más intrusivo si se acerca a un metro o más de un colega cuando regrese a la oficina. Vale la pena, por tanto, tener presente la canción de Police. No acerque la silla tanto a una persona que sus brazos y piernas casi se toquen. Si el ascensor ya tiene varias personas, no trate de entrar apretado: espere al siguiente.

Mantenga la voz baja . Durante el confinamiento los empleados han pasado mucho tiempo en videollamadas en las cuales –según sugieren los estudios–hablan un 15% más alto de lo normal, tal vez porque inconscientemente se están dirigiendo a alguien que está lejos. Llevará tiempo acostumbrarse de nuevo a la conversación normal, pero no empiece como un actor de Shakespeare haciendo el discurso de Enrique V en la batalla de Agincourt.

No se vista demasiado informal . Ha pasado más de un año desde que los empleados varones se pusieron traje y corbata, o las empleadas buscaron en sus guardarropas un atuendo cuidadosamente hecho a medida. Los viernes de ropa informal se han convertido en algo cotidiano, especialmente por debajo de la cintura (y fuera del alcance de la cámara). Tal vez la moda de oficina nunca vuelva a la era anterior a la pandemia, pero hay límites; en particular, los hombres deben evitar la combinación de pantalones cortos y sandalias. No es necesario que se vista para un funeral, pero no debe vestirse para ir a la playa.