Los rituales también son una gran parte de la vida corporativa. No hay nada que iguale los niveles de rareza de la coronación, por mucho que a algunos directores ejecutivos les guste la idea de túnicas y un trono. Pero las empresas tienen sus propias ceremonias y ritos. Algunos son internos: los ritmos repetitivos de las revisiones de desempeño y las reuniones semanales, los procesos presupuestarios y las tarjetas de despedida son rituales.

Otros son más públicos, desde jornadas para inversores hasta conferencias telefónicas con analistas. La pandemia generó una serie de nuevas costumbres, desde eventos regulares diseñados para atraer a las personas a la oficina hasta momentos de la semana dedicados al trabajo concentrado.

Los rituales de negocios pueden surgir espontáneamente, esos juegos informales de bingo de oficina para cuando el jefe usa su jerga favorita. También pueden ser completamente privados. No existe una regla que diga que, al ingresar a una habitación de hotel, el viajero de negocios debe revisar el minibar; que si el director del hotel le ha escrito una carta de bienvenida, debe sentirse absurdamente complacido; que si hay un plato de fruta, inmediatamente debe comer todo. Sin embargo, todas estas cosas son como ordenadas.

El principal ejemplo de ceremonia escenográfica es la reunión anual de accionistas. Como una forma de hacer las cosas, este formato es terrible. Cualquier información que los accionistas realmente necesiten está disponible para ellos en otro lugar. Muchas personas delegan sus derechos de voto a otros. Muchos vienen solo por los sándwiches.

Pero como ritual importa. La junta directiva entra y se sienta en un podio; algunos de ellos pueden no decir absolutamente nada. Los jefes dan presentaciones para mostrar que los accionistas no podrían desear un mejor grupo de gerentes. Una sucesión de pequeños accionistas toma entonces el micrófono y sermonea a la dirección de la empresa por ser totalmente inútil. Es performativo, sin duda, pero un poco de desempeño no está mal para algo tan incruento como el gobierno corporativo. La reunión anual ofrece un útil recordatorio físico de quién es responsable ante quién.

Los ritos estándar de este tipo pueden convertirse en ritos específicos de la empresa. Amazon ha adjuntado una copia de su primera carta a los accionistas, de 1997, a cada una de las que ha publicado desde entonces como una forma de demostrar que un espíritu subyacente perdura incluso cuando cambia el mundo que lo rodea.

Los rituales también se utilizan como una forma de construir cultura y espíritu de equipo. La industria financiera tiene una costumbre establecida desde hace mucho tiempo de entregar «lápidas» a los clientes y banqueros cuando se cierra una transacción. Las lápidas originales eran anuncios en los periódicos, llamados así porque estaban dispuestas de una manera que se parecía a las inscripciones de las lápidas. Las versiones modernas a veces se conocen como «juguetes de oferta».

Puede no tener mucho valor intrínseco, pero el ritual sobrevive como una parte de recompensa, parte de conmemoración, parte de fanfarronería. Muchas empresas tienen ritos de celebración menos complicados, como tocar campanas o golpear gongs cuando alcanzan ciertos hitos de ventas.

Incluso los rituales simples pueden fomentar un sentido de comunidad y propósito entre los empleados. Un artículo publicado en 2021 por Tami Kim de la Universidad de Virginia y sus coautores pidió a los voluntarios que participaran en una serie de movimientos físicos antes de comenzar un ejercicio de lluvia de ideas. Algunos se miraron durante este calentamiento y otros no. Las personas que mantuvieron el contacto visual calificaron la lluvia de ideas posterior como más significativa.

Pero convertir todo en un ritual también corre el riesgo de ser aburrido. Lo único peor que una reunión innecesaria es una reunión innecesaria con estiramientos previos. Invitar a colegas a una comida ordinaria y llamarlo «Viernes fabuloso» será más atractivo para aquellos que de otro modo tendrían un «Viernes sin amigos».

Y el ritual de una persona es la prueba de otra persona. El artículo de Kim menciona una agencia digital que realiza sesiones periódicas en las que los empleados comparten historias personales sobre momentos que cambiaron sus vidas. Este es ciertamente un ritual, pero también lo es colgar, destripar y descuartizar. Si hay una regla de oro del ritual corporativo, es que debe hacer que las personas se sientan como si pertenecieran a algo.

