Gestión conversó con Juan Valera, asociado senior encargado del área laboral en MOAR Abogados, quien explica que esta ley tiene “más de 10 años sin un reglamento, por lo que no se aplicaba ni se fiscalizaba el cumplimiento de manera correcta”. Frente a ello, y los altos niveles de temperatura que registra el país este año, finalmente se llevó a cabo el proyecto de reglamento.

¿Qué sectores deben cumplirla? Las empresas del sector público y privado; sobre todo, aquellas dedicadas al área de construcción, vehicular, entre otras, que laboren en áreas expuestas a la luz solar. Estas deben tener un comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para analizar cuáles son las mejores alternativas para el cuidado de la salud y el bienestar de todos los trabajadores.

Medidas dispuestas contra los efectos nocivos de la radiación UV

Empleadores deben mostrar los índices de Radiación Ultravioleta y agregar esta advertencia: “La exposición prolongada al sol aumenta el riesgo de sufrir enfermedades como el cáncer de piel, envejecimiento prematuro, cataratas y otros trastornos oculares, además de debilitar el sistema inmunológico”. Además, se debe publicar los pronósticos del clima proporcionados por Senamhi, usando el lenguaje inclusivo o braille. Las empresas deben evitar la programación de actividades que incluyan la exposición prolongada a la RUV solar entre las 10:00 a. m. y 4:00 p. m., y en las zonas andinas a partir de las 9:00 a. m. y 4:00 p. m. Se debe promover la rotación periódica del personal que realice actividades con exposición prolongada al sol. Deberán instalarse barreras físicas para reducir el riesgo de exposición a la RUV Solar, mediante elementos naturales o artificiales que provean de sombra en los espacios abiertos de uso laboral o público. El diseño de ambientes debe incluir la utilización de vidrios, o vidrios con láminas de seguridad, que presenten protección contra la radiación UVA. Adoptar consideraciones técnicas para las unidades de transporte, como contar con vidrios con láminas de seguridad que tengan una transmisión del intervalo visible de 50% mínimo para el parabrisas. En cuanto a los vidrios laterales y posteriores, la transmisión debe ser >40%. Capacitar y sensibilidad a los trabajadores en la incidencia del IUV solar, los efectos nocivos en la salud y las medidas preventivas, así como el uso de los Equipos de Protección Personal (EPP).

Para asegurar el cumplimiento de estas medidas dispuestas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) establecerá medidas de fiscalización y elaborará las normas necesarias para la aplicación de las disposiciones contenidas en el reglamento en un plazo de 90 días hábiles, contados desde la publicación de la versión final del reglamento.

Cuestionamientos sobre el proyecto de reglamento

Valera rescata que la Seguridad y Salud en el Trabajo es un tema de responsabilidad en los trabajadores; sin embargo, frente al plazo para adoptar estas medidas contra la radiación solar, “se lee que el Estado tiene un año para adoptarlas, pero el sector privado no se les da ni un día de adaptación”.

Por su parte, Claudia Susano, abogada especialista en Derecho Penal y gerente general de SSL Abogados, explica que esta diferencia se debe a que “es más fácil disponer de recursos propios en una empresa privada, a diferencia del sector público porque solicitar el presupuesto para la adquisición de los equipos toma un tiempo. Disponer del presupuesto público es más complicado, además del tema de documentario y de los requisitos que hay que cumplir para que se pueda realizar la compra”.

En este marco, Valera considera que estas medidas no atacan el problema de raíz, por el contrario, la incorporación podría traer ciertos conflictos: “es muy fácil proponer que se den Equipos de Protección Personal (EPP), establecer jornadas rotativas, etc.; pero, no es tan aplicable porque hay modalidades de trabajo en las que se presentan barreras. Puede afectar a la productividad porque si se aprueba el proyecto hoy, es difícil que mañana esté todo implementado”.

“Hay muchas medidas que son difíciles de incorporar, dependiendo de la zona en lo que se encuentre el trabajador o de la actividad que se realice, como para hacerlo de un día a otro. El problema es que esto va a influir en futuras sanciones y los empleadores van a estar adaptándose a la norma, en cómo darle cumplimiento y en hacerlo efectivo”, explica. --Valera

En ejemplo claro es en el caso de los vehículos de transporte. Al incorporar estas láminas para evitar el ingreso de los rayos UV, puede ir en contra de las normativas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con referencia al uso de láminas polarizadas. Si la PNP realiza un operativo, es necesario especificar qué tipo de láminas son y por qué se han adoptado.

“Estos cambios no se darán de la noche a la mañana. Considero que debe darse el mismo plazo para ambos tipos de instituciones. No se puede perjudicar al privado. Ni están haciendo excepciones entre micro y pequeñas empresas. Las medidas tienen que ir acompañadas de modo que la formalidad se haga sostenible, no de que la informalidad sea la salida”, hace hincapié Valera.

En esa línea, Susano también recomienda que debe ampliarse el plazo para el sector público, teniendo en cuenta el contexto sociopolítico y económico del Perú: “las empresas recién están saliendo a flote y muchos empresarios se verán limitados con los presupuestos”.

Efectos en la piel por alta exposición solar

María Yengle, dermatóloga del Hospital Dos de Mayo, explicó para Gestión cuáles son las enfermedades ocasionadas por permanecer un largo tiempo bajo la exposición del sol.

Efectos agudos : son resultado de exposiciones prolongadas y a radiaciones intensas, usualmente afectando a personas no habituadas a la exposición solar prolongada. Esto ocurre cuando alguien pasa muchas horas al aire libre de repente, manifestando síntomas como quemaduras, enrojecimiento de la piel y sensación de ardor. En entornos calurosos y con sudoración excesiva, también pueden presentarse sarpullidos, que consisten en pequeñas lesiones rojizas similares a microgranitos en la piel, que pueden o no causar picazón.

: son resultado de exposiciones prolongadas y a radiaciones intensas, usualmente afectando a personas no habituadas a la exposición solar prolongada. Esto ocurre cuando alguien pasa muchas horas al aire libre de repente, manifestando síntomas como quemaduras, enrojecimiento de la piel y sensación de ardor. En entornos calurosos y con sudoración excesiva, también pueden presentarse sarpullidos, que consisten en pequeñas lesiones rojizas similares a microgranitos en la piel, que pueden o no causar picazón. Efectos crónicos: se observa en personas que realizan actividades laborales o deportivas al aire libre, como pescadores, vendedores ambulantes, deportistas y surfistas, ya que se exponen diariamente a la radiación solar durante largos períodos. En estos casos, existe un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de piel o la aparición de manchas y envejecimiento prematuro de la piel debido a la exposición prolongada al sol.

Pese al uso de Equipos de Protección Personal (EPP), la especialista recomienda permanecer bajo sombra, ya que el uso de bloqueador solar no es suficiente. También se requiere sombreros de ala ancha para evitar quemaduras o daños crónicos por el sol.

Sanciones a las entidades que no cumplan con las medidas

El reglamento todavía no establece las sanciones para los empleadores que no cumplan con las medidas preventivas contra efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. Sin embargo, teniendo en cuenta las actuales disposiciones de Sunafil, no incorporarlas en el centro laboral sería considerada una infracción grave o muy grave. En cuanto a la multa, dependerá de la cantidad de trabajadores afectados.

“Esperemos que se den este tipo de precisiones, posteriormente; y que la versión final contenga opiniones sobre los riesgos de implementar las medidas completas. El reglamento es necesario porque la Ley tiene 10 años, pero las cosas se tienen que hacer bien”, finaliza Valera.

