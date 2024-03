En otros países mineros, como Canadá, Australia y Estados Unidos, las tasas de enrolados en carreras vinculadas a la minería disminuyen año a año. En el caso de Australia, la inscripción en la carrera de ingeniería de minas ha disminuido en 63% desde el 2014 aproximadamente. Estados Unidos, por su parte, viene experimentando una caída de 39% en las graduaciones en estas mismas carreras desde el 2016 (2).

La industria minera en el mundo enfrenta grandes desafíos para atraer jóvenes talentos. En el Perú, aunque hay demanda para carreras asociadas con la minería, un número importante de egresados no obtiene un nivel educativo que los pueda insertar rápida y eficientemente en el mercado laboral.

Si bien la prioridad del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la maquinaria del Estado es el destrabe de proyectos —al reducir los tiempos de los permisos a través de iniciativas como la ventanilla única—, entender la oferta y la demanda laboral de forma dinámica ayudaría a tomar mejores decisiones en universidades públicas y privadas, lo que contribuiría a generar un mejor match entre la oferta y la demanda, y a aumentar la productividad y el progreso del país en la industria más relevante.

En el reciente PDAC 2024, el ministro de Energía y Minas comentó que el Perú tiene una cartera de 75 proyectos de exploración, con un monto total de inversión de US$ 647 millones. Según data del Minem al 2023, contamos con poco más de 28,000 ingenieros colegiados en las especializaciones de geología, minas y metalurgia; de ellos, 6,600 (24%) son ingenieros geólogos (3). Esta especialización es la que menos ha crecido en el tiempo.

Un eventual incremento en la actividad de exploración implica que esta disciplina será más demandada y precisará de geólogos que cuenten con una sólida base de los fundamentos de esta especialización y el apalancamiento de herramientas y tecnologías como complemento, así como con las experiencias, habilidades y encaje cultural que las organizaciones requieren.

El acceso al talento especializado y de alta calidad en ciencias geológicas será fundamental para aumentar nuestra competitividad como país y para atraer futuras inversiones mineras. Todo indica que debemos estar mejor preparados para ese momento.

