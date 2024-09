En la búsqueda de empleo los postulantes tienen a su disposición para destacarse, más allá de sus habilidades técnicas, blandas y experiencia profesional.

De acuerdo con proyecciones de Experis Perú, marca de búsqueda, contratación y gestión de talento tecnológico de ManpowerGroup, los empleadores peruanos esperan realizar 3 mil contrataciones de profesionales de Tecnologías de la Información (TI) para impulsar su transformación digital y enfrentar los desafíos tecnológicos del futuro.

Pero, ¿qué es exactamente lo que las empresas buscan en los perfiles TI? Para Claudia Talavera, managing director de Experis Perú, es importante que los profesionales en este rubro estén siempre actualizados en sus conocimientos técnicos, pero existen habilidades clave que sí o sí marcan la diferencia en un talento: adaptabilidad, habilidades de resolución de problemas, habilidades de comunicación y trabajo en equipo, orientación al cliente y al negocio, y conocimientos técnicos.

Seis consejos para destacar en la búsqueda de empleo

Ana María Pajuelo, Consultora Asociada de LHH Perú, indicó que el seguimiento después de una entrevista puede ser clave para conseguir el puesto de trabajo.

“Este paso a menudo se subestima, pero puede marcar la diferencia entre conseguir o no ese puesto”, señaló.

Envía un correo de agradecimiento: Es importante enviar un correo de agradecimiento dentro de las 24 horas posteriores a la entrevista. En este mensaje, agradece al entrevistador por su tiempo y reafirma tu interés en el puesto. No es solo un gesto de cortesía, sino una oportunidad para destacar algún aspecto que se discutió durante la entrevista y dejar una buena impresión.

Personaliza tu seguimiento: Asegúrate de personalizar tu mensaje. Menciona algo específico que se haya discutido en la entrevista, como un proyecto de la empresa o una habilidad que quisieras destacar y que esté alineada con las necesidades del puesto. Esto muestra que prestaste atención y que realmente estás interesado.

No temas preguntar por el próximo paso: Si después de unos días no has recibido respuesta, es apropiado hacer un seguimiento. Un mensaje corto y educado preguntando sobre el proceso y los siguientes pasos es suficiente. Demuestra proactividad sin parecer impaciente.

Refuerza tus puntos fuertes: Si durante la entrevista te diste cuenta de que podrías haber explicado algo mejor o ser más claro, el seguimiento es una gran oportunidad para reforzar esta información. Por ejemplo, si te preguntaron sobre una habilidad técnica específica y sientes que no la explicaste a profundidad, podrías mencionarla de nuevo y cómo encaja con lo que están solicitando.

Sé paciente, pero no persistente: El equilibrio entre la paciencia y no parecer ansioso es clave. Si no recibes respuesta en tu primer seguimiento, espera unos días antes de intentar un segundo contacto. Mantén un tono profesional y expresa que entiendes que pueden estar ocupados, pero que sigues interesado en la oportunidad.

Mantén abiertas las puertas para el futuro: Si después de un tiempo te informan que no fuiste seleccionado, no veas esto como el final de la relación con la empresa. Responde agradeciendo la oportunidad y expresa tu interés en futuras posiciones que puedan alinearse con tu perfil. Recuerda que el agradecimiento y el seguimiento pueden dejar una buena impresión a largo plazo; incluso podrías agregar al entrevistador en LinkedIn y enviarle un mensaje personalizado.

