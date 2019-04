Elon Musk: las 20 frases más inspiradoras del CEO de Tesla y SpaceX

Elon Musk es un emprendedor sudafricano considerado uno de los hombres más ricos del mundo gracias a su c apacidad de innovar permanentemente. Él ha creado y gestiona actualmente empresas de éxito como PayPal, SpaceX , Tesla Motors , entre otros.

¿Quién es Elon Musk?

Elon Reeve Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Es físico, inversor y magnate con dos nacionalidades: la canadiense y la estadounidense. Entre sus empresas destacan PayPal , Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI.

En 2017 se conoció que su fortuna estaba estimada en 17,4 mil millones de dólares, monto que lo ubicó en el puesto 56 de los más ricos del mundo. Un año antes, la revista Forbes lo asignó en la ubicación 21 de las personas más poderosas del mundo.

Debido a que es un hombre que le gusta arriesgar con sus negocios y demostrara que jamás uno debe darse por vencido, les dejamos 20 frases para inspirarlo todos los días:

Elon Musk es director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI. (Foto: AFP)

1. “Las personas trabajan mejor cuando saben cuál es el objetivo y por qué. Es importante que las personas deseen venir a trabajar por la mañana y lo disfruten”.

2. “Vivir tiene que ser algo más que solucionar problemas. Tiene que haber otra motivación aunque sea indirecta”.

3. “Si te levantas por la mañana y piensas que el futuro va a ser mejor; es un gran día. De lo contrario, no lo es”.

4. “Podrías verlo suceder o ser parte de él”.

5. “Las personas deberían perseguir todo aquello que las apasiona. Eso las haría más felices que cualquier otra cosa”.

En junio de 2017 su fortuna se estimaba en 17,4 mil millones de dólares. (Foto: AFP)

6. “Si estás tratando de crear una empresa, es importante saber que es como hornear un pastel: tienes que tener todos los ingredientes en la proporción adecuada”.

7. “Es un error contratar muchas personas para realizar un trabajo complicado. Los números no compensarán nunca el talento: dos personas que no saben hacer algo no son mejores que una, ralentizarán el proceso y la tarea será aún más difícil”.

8. “Creo que es posible para la gente normal elegir ser extraordinaria”.

9. “La marca es solo una percepción y la percepción coincidirá con la realidad al cabo del tiempo. A veces será antes, otras después, pero la marca no es más que una impresión colectiva que tenemos sobre un producto”.

10. “No deberías hacer las cosas de manera diferente solamente para que sean distintas. Necesitan ser mejores”.

Musk afirma que los propósitos de SolarCity, Tesla y SpaceX giran alrededor de su visión de cambiar el mundo y la humanidad de forma drástica. (Foto: AFP)

11. “Piensa constantemente en cómo podrías hacer mejor las cosas y cuestiónate a ti mismo”.

12. “La persistencia es muy importante. No debes rendirte a no ser que seas forzado a hacerlo”.

13. “Mi mayor error es, probablemente, fijarme mucho en el talento de la gente y no en la personalidad. Pienso que es importante que las personas tenga un buen corazón”.

14. “La motivación para crear todas mis empresas ha sido pensar en involucrarme en algo que pensaba que podría tener un impacto significativo en el mundo”.

15. “Cuando algo es lo suficientemente importante, hazlo. Incluso cuando todo esté en tu contra”.

Algunas de sus metas consisten en frenar el proceso de calentamiento global mediante el abandono de los combustibles fósiles por energías renovables. (Foto: AFP)

16. “A algunas personas no les gusta el cambio, pero deben aceptar el cambio si la alternativa es el desastre”.

17. “Optimismo, pesimismo. Nada de eso importa porque vamos a hacer que las cosas sucedan”.

18. “Llegué a la conclusión de que deberíamos aspirar a incrementar el alcance y la escala de la conciencia humana para comprender mejor qué preguntas hacer. En realidad lo único que tiene sentido es luchar por una iluminación colectiva”.

19. “El primer paso es establecer que algo es posible; entonces es probable que ocurra”.

20. “Está bien tener todos tus huevos en la misma cesta, siempre y cuando tengas un control total de ella”.