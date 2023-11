Un estudio elaborado por las consultoras Consumer Truth y Asertiva detalló que hay líderes cansados de sostener el personaje del “líder perfecto e inquebrantable”, Además de una suerte de sensación de soledad (Líder Naúfrago).

Ello implica que muchos de ellos necesitan “ser rescatados” y acompañados para continuar manteniendo el barco a flote, mientras que el mundo empresarial demanda un liderazgo colaborativo y compartido

De acuerdo al estudio, el 63% de líderes empresariales suele estar cansado de sostener el personaje del “líder perfecto e inquebrantable, mientras que el 70% sostuvo que en un mundo de cambios, los líderes empresariales tienen que dirigir el bote, pero no siempre ve el horizonte.

Hedonismo laboral

Además, se dio cuenta de que las empresas hoy se volvieron esclavas de la auto exigencia, la influencia y del reconocimiento externo en busca del placer a corto plazo.

En esa línea, indicaron que pudieron corroborar que hay una suerte de patología por la comparación constante que impide ser fiel a uno mismo y al propio ADN de la empresa, por lo que .”se vuelve una necesidad reforzar la identidad y cultura empresarial”

El 57% de líderes señaló “que el exceso de competitividad ha hecho que nos dejemos llevar más por los premios y reconocimientos externos e inmediatos”. Similar respuesta dieron el 64% de Gerentes de Recursos Humanos.

Mientras que el 46% indicó que “el miedo al mañana hace que vivamos en una alerta constante que no nos permite equivocarnos”.





Hiper-felicidad tóxica

También se señaló que vivimos en un entorno donde relacionamos la felicidad con una eterna sonrisa y la toxicidad de una sociedad de sonrisas fingidas. Por ello, apuntan a pasar de la hiper-felicidad toxica al positivismo realista.

El 75% de líderes de Gestión Humana señaló que “vivimos en una sociedad muy influenciable por la opinión externa, y nos obligamos a encajar”.

Mientras que, el 51% de líderes indicó que hay una búsqueda constante de felicidad con plenitud, pero las personas no saben cómo ser felices. “Sonreímos pero nos sentimos mal”.

Sin miedo a la renuncia

El 90% de líderes también manifestó su preocupación ante la idea de que talento de hoy al estar cada vez más empoderado, si no encuentran lo que busca, se va, pues no tiene miedo a renunciar.





Detalles del estudio

El estudio de Consumer Truth y Asertiva Consulting, se realizó en el marco de Insights Hackaton 2023, co-creación con MasterBrains y Talentos.

Participaron de la encuesta 34 gerentes o líderes de empresa y 36 gerentes, directivos y líderes de Gestión Humana.

“Nos juntamos para descubrir los Insights y Tendencias de la Gestión Humana 2023 Estamos ante un nuevo entorno laboral. No vemos el trabajo de la misma manera, tenemos que redescubrirlo. Necesitamos adentrarnos en la mente de los líderes y entender no solo lo que dicen, sino lo que no dicen, pero sí sienten”, anotó Consumer Truth.