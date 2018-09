Cómo convencer a Madonna y Ronaldo para que sean imagen de tus productos

Tsuyoshi Matsushita no conocía a Cristiano Ronaldo ni a Madonna, pero de alguna manera logró ponerse en contacto con ellos y los convenció de que fueran rostro de sus productos.

Al hacerlo, el empresario japonés transformó su empresa en una compañía de US$ 2,300 millones, haciéndose multimillonario en el proceso. Dijo que esto fue posible porque su poco conocida empresa apostó por intentar que las superestrellas apoyaran sus marcas.

"La mayoría de la gente ni siquiera trataría de conseguir a Ronaldo o Madonna porque creen que es una posibilidad muy pequeña", dijo el presidente de MTG Co. en una entrevista realizada en Tokio. Pero "he tenido éxito con esa probabilidad del 1% desde mi nacimiento; y he tenido suerte".

MTG Co., de Matsushita, fabrica una amplia gama de productos, que incluye una línea para el cuidado de la piel desarrollada con Madonna y un dispositivo de entrenamiento para los músculos abdominales llamado SIXPAD en asociación con Ronaldo.

La compañía, que tuvo más de US$ 400 millones en ingresos el año fiscal pasado, comenzó a cotizar en la bolsa de Tokio en julio, cuando sus acciones subieron un 27% en su primer día. Matsushita, de 48 años, mantiene una participación del 72%.

Matsushita estableció un concesionario de autos usados en 1994, pero pronto decidió que quería fabricar sus propios productos, por lo que fundó la firma predecesora de MTG en 1996. Allí, probó suerte en todo, desde artículos para el cuidado de la salud hasta cerámica. En el 2009, tuvo éxito con el rodillo de masaje ReFa, que usa microcorrientes para estimular la circulación sanguínea.

Tsuyoshi Matsushita Cristiano Ronaldo y Matsushita. (Foto: Jun Sato/WireImage)

Unos años más tarde, Matsushita se decidió a desarrollar una marca de cuidado para la piel en asociación con Madonna, como el siguiente paso después de la marca ReFa. Matsushita recorrió agencias de publicidad, tratando de encontrar una manera de reunirse con ella; le dijeron que era imposible.

"Comencé preguntando a quienes me rodeaban si conocían a Madonna", dijo Matsushita. "Me miraban como si estuviera loco. Pero finalmente alguien conocía a alguien más y después de un tiempo, pudimos contactarla".

MTG lanzó la marca MDNA SKIN con la Reina del Pop en febrero del 2014. Según Matsushita, se creó después de muchas conversaciones con la cantante sobre el desarrollo del producto. La línea para el cuidado de la piel consiste en una gama de productos que incluye una máscara de arcilla que se puede quitar mediante un dispositivo magnético. MTG señala que no revela detalles de las ventas de MDNA SKIN.

No contento con eso, Matsushita volvió su atención a Ronaldo. Había decidido que el cinco veces ganador del premio a Jugador del Año de la FIFA era la única persona que él quería que representara su rodillo de belleza facial ReFa Active.

Nuevamente, contactó a agencias de publicidad y le dijeron que era imposible concertar una reunión. Una vez más, finalmente pudo contactarlo gracias a su red de contactos, y logró convencer a la estrella de fútbol de que representara el producto. En julio de 2014, MTG comenzó una colaboración con Ronaldo.

Al año siguiente, la compañía lanzó SIXPAD, un dispositivo que usa estimulación muscular eléctrica para tonificar el abdomen y otras partes del cuerpo.

Nuevamente, el dispositivo era parte de una sociedad con Ronaldo, quien para entonces había desarrollado una relación con el empresario japonés, según Matsushita.

Los anuncios televisivos de Ronaldo para SIXPAD se han hecho muy conocidos en Japón, y MTG ha vendido más de un millón de unidades del dispositivo en los últimos tres años, con lo que los ingresos de la compañía se duplicaron con creces después del lanzamiento del producto.