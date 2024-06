Uno de los proyectos que más ha destacado el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, es el de Majes Siguas II. Esta obra de irrigación actualmente está en manos del Gobierno Regional de Arequipa, pero el ministerio busca asumir la ejecución de la etapa II (así como la puesta a punto de la etapa I). Para que se concrete el pedido del Midagri, el Consejo Regional de Arequipa (CRA) debe dar luz verde, situación que aún se pone en duda.

El próximo 9 de julio se ha previsto la sesión del consejo regional para adoptar una decisión sobre el convenio de transferencia del proyecto Majes Siguas.

Fernando Cornejo, presidente del CRA, señaló que “se está malinformando al vender esta propuesta como la solución a los problemas, cuando la propuesta que ha enviado el ministro (del Midagri) con el gobernador regional es una propuesta incompleta”.

“No considera factores muy importantes. Uno de ellos es la comunidad de Pusa Pusa, el lugar donde se origina el proyecto porque ahí se realiza la represa. No se le ha dicho a los pobladores dónde se les va a reubicar. Es un tema social impotante (...) ¿Cómo se puede hablar de un proyecto integral si donde nace la represa de Angostura no tiene una solución definitiva. Eso claramente no se propuso en el convenio”, dijo en Canal N.

Majes Siguas. La ejecución del proyecto de irrigación Majes-Siguas I y II más la represa intermedia tendrá una inversión cercana a US$ 2 mil millones y beneficiará aproximadamente a 350,000 familias.

Lo que dice el Midagri

Por su lado, el ministro Manero reiteró hoy el pedido al CRA para acelerar la transferencia del proyecto de irrigación Majes-Siguas al ámbito del Gobierno central “para sacar adelante uno de los proyectos más emblemáticos del sur, que podrá ampliar frontera agrícola en 38,500 hectáreas”.

“El proyecto Majes I y Majes II no solo es importante para nosotros, se enmarca en todo un proceso de destrabar proyectos en todo el país. Ya hemos avanzado con la tercera etapa de Chavimochic (La Libertad), con Chinecas (Áncash) y ahora estamos buscando avanzar con Majes II y la puesta a punto de Majes I”, anotó.

El ministro expresó que el convenio con el gobierno regional contempla transferir temporalmente el proyecto Majes en sus dos etapas al Gobierno; no solo para hacer Majes II, “sino que se trata de una visión integral de todo el proyecto, es hacer el mantenimiento y rehabilitación de Majes I, una represa intermedia; hacer Majes II, todo eso se plasma en el convenio que estamos coordinando; y de forma paralela, estamos convocando a la mesa de trabajo para atender la agenda pendiente de la provincia y distrito de Caylloma (donde está Pusa Pusa)”, precisó.

El arbitraje

En otro momento, Cornejo del CRA cuestionó que el ministro haya declarado que una posible solución al arbitraje en Majes Siguas II sea que las empresas que conforman el concesionario vendan su participación en el proyecto. Esto porque, según Cornejo, Manero habría conocido una conversación entre privados. “Lo que dice el ministro es una solución extraoficial que no fue planteada en el proyecto y que a mí, particularmente, me preocupa mucho. ¿Qué conocimiento tiene el ministro sobre las conversaciones entre privados?”, destacó.

Por el contrario, el ministro Manero ratificó que el Gobierno central tiene una estrategia para resolver en el menor tiempo posible el caso del proyecto Majes-Siguas II en Arequipa y así evitar llegar a un arbitraje con el concesionario. “Desde el Gobierno consideramos que es perfectamente evitable el arbitraje”, sostuvo.

“El Consejo Regional (de Arequipa) presenta un listado de problemas y no de soluciones” , manifestó el ministro del sector al recalcar la importancia de que las autoridades regionales de Arequipa “puedan salir de la discusión política” y apoyar el convenio de transferencia del proyecto Majes-Siguas al ministerio.

Cornejo contó que el Consejo Regional ha pedido que se reformule integralmente el proyecto, argumentando que, sin una planificación adecuada, el proyecto nunca se ejecutará.