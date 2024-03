Tras diversos cuestionamientos -incluida la de la Contraloría General de la República- sobre la inacción de Perupetro sobre el futuro del Lote X (considerando que su actual contrato vence el 19 de mayo próximo), la citada agencia estatal lanzó la convocatoria a subasta, de forma que su buena pro se otorgaría el 8 de abril próximo.

Durante la convocatoria, funcionarios de esa agencia indicaron que Petroperú tendría una participación minoritaria, del 40%, en línea con los anuncios que hiciera el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho.

El titular del Minem había indicado que se apuntaba a una “licitación mix” del Lote X, y donde la empresa privada (que se adjudique la buena pro) tendría el 60%, y descartando que se entregara íntegramente esa área (que produce el 30% del petróleo del país) a Petroperú.

Petroperú había requerido a la agencia Perupetro que se le asignara ese lote, posición que había defendido el anterior ministro del Minem, Óscar Vera, que en general no veía necesidad de que, en los lotes que regresaran a manos de esa empresa pública, se realizara mayores inversiones por cuanto eran operaciones en marcha (y podían pagar sus costos de operación con sus mismos ingresos).

¿Qué establecen las bases?

En las bases que publicó Perupetro para la subasta, se establece -implícitamente- dos escenarios, uno de participación minoritaria, pero otra de participación total de Petroperú en el Lote X.

En el primero de ellos, en las bases se indica que, en efecto, las personas jurídicas (empresas) nacionales o extranjeras que participen de la convocatoria, deberán considerar que Petroperú asumirá un 40% de participación en el contrato de licencia.

Sin embargo, a continuación, en ese documento se añade que, si Petroperú participa en el proceso de convocatoria por sí solo, o como parte de un consorcio, y se le adjudica la buena pro del contrato de licencia, ya no será aplicable la disposición vinculada a la participación del 40%.

Volviendo al escenario donde Petroperú tiene un 40% de participación contractual, las bases estipulan que las empresas participantes deberán tomar en cuenta que Petroperú no realizará inversiones en las actividades del programa de trabajo de exploración, y donde la total de responsabilidad de esas inversiones recaerá en las empresas (como operadores principales).

Sin embargo, en lo que respecta al programa de desarrollo (producción), las bases indican que (Petroperú) sí realizará las inversiones correspondientes acorde con su porcentaje (40%) de participación en el contrato.

No exige nuevos pozos desde el inicio

Además, llama la atención que, en la parte del paquete N°2, que comprende la oferta que deberán presentar los postores, las bases determinan como regla que, para los dos primeros años del primer programa de trabajo para desarrollo del área, solo se podrán hacer trabajos de reacondicionamiento de pozos, y no se puede ofrecer otro tipo de trabajo para estos años.

Reacondicionamiento se refiere a recuperar o aumentar producción en pozos que estaban produciendo volúmenes menores a su valor óptimo.

Recién para el periodo entre el tercer al décimo año del primer periodo del programa de trabajo para desarrollo (producción) del área -indican las bases- el operador del lote podrá ofrecer trabajos de perforación de pozos de desarrollo.

Oferta del actual operador

Pese a lo mencionado, hay que recordar que el actual operador del lote, la empresa CNPC, en carta que había remitido a Perupetro en julio del 2023, había expresado interés en participar en una licitación por esa área, y se había ofrecido a realizar campañas de perforación de pozos, reacondicionamiento de otros, desde el primer año, para llegar a los 15,000 barriles de petróleo por día.

De esa forma, había planteado que en los primeros cinco años podría invertir más de US$400 millones en dicha área, que actualmente produce en promedio 10,000 barriles en promedio diario.

¿Qué dicen los expertos?

Para el director gerente de Enerconsult, Carlos Gonzales, en principio, para determinar la participación de Petroperú en el Lote X (como socio con el 40%) Perupetro antes debe someterla a un proceso de calificación, considerando que deberá participar con el porcentaje antes citado en las inversiones que se comprometa a realizar el inversionista (que gane la subasta).

Por ejemplo, citó que si el postor ganador hace una oferta técnica que equivale a US$ 1,000 millones, Petroperú tendría que calificar por US$400 millones (el 40%).

“(Se debe realizar) una rigurosa evaluación de su solvencia y no solo de su Patrimonio Neto Residual. Esto podría ser una barrera para acceder a ese 40%. Es más, si se aplica rigurosamente el reglamento (de calificación de interesados de Perupetro) y analizas su solvencia, y no solo su patrimonio (Petroperú) no califica”, sentenció.

Desincentivo a nuevos interesados

Para Anthony Laub, abogado especializado en energía, en vista que ya Petroperú fue calificado por Perupetro el 2023 para que asumiera tres lotes petroleros (el I, VI y Z-69), ya no sería necesario que vuelva a ser calificado para el Lote X.

Aún así, observó que un contrato por el Lote X con Petroperú participando en el con un 40%, puede ser un desincentivo para el ingreso de nuevos competidores o empresas que estén dispuestas a competir como por ejemplo CNPC, empresa a la que consideró con la mayor opción para ganar.

“Es un desincentivo porque debes cargar con el 40% de alguien que no tiene la capacidad económica ni técnica para hacer absolutamente nada. Si (el interesado) debe hacer inversiones a futuro, ¿cómo va a repagar Petroperú esas inversiones?”, aseveró Laub.

Sobre este punto que, según las bases, la convocatoria será considerada desierta cuando no se reciban ofertas, no haya ninguna válida, al consorcio ganador no se le otorgue la calificación, o no exista un segundo o tercer postor.