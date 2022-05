La comunidad de Los Jardines, de la cuenca del rio Pastaza, alista una demanda penal en contra del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, y el viceministro de Hidrocarburos, Rafael Reyes Vivas, por incumplir con los acuerdos suscritos -en julio del 2021- como parte de la consulta previa del Lote 192, adelantó a Gestión la Organización Interétnicas del Alto Pastaza (ORIAP).

“Todavía no hemos presentado la denuncia penal contra el ministro y el viceministro ya que les estamos dando un tiempo de tregua. Si es que no responden a los documentos que les hemos enviado formalmente, procederemos a interponer la denuncia penal a más tardar mañana (miércoles 18 de mayo) ”, explicó la organización.

Específicamente lo que se pide al Ministerio de Energía y Minas es que se cumplan con los acuerdos suscritos en julio del año pasado con las comunidades independientes de la cuenta del río Pastaza entre los que encuentra Los Jardines, en el ámbito de influencia del Lote 192.

“Ocurre que han habido diversas reuniones de consulta previa del Lote 192 en las que se han tomado múltiples acuerdos. Tenemos como referencia la consulta previa, específicamente el acuerdo suscrito el 4 de julio de 2021 en donde el viceministro de entonces se compromete a integrar a las comunidades independientes y a ORIAP a la Junta de Administración para el fondo de remediación del Lote 192. Ello está suscrito en actas”, subrayó ORIAP.

Como parte de ese acuerdo (13 acuerdos en total) se pactó un fondo social por parte del Minem de S/ 80 millones para el desarrollo de proyectos en beneficio de las comunidades. También se está solicitando que se despliegue el programa Trabaja Perú así como programas para combatir la anemia, entre otros.

“El acta contiene una serie de acuerdos. Lamentablemente no sabemos cual va ser el futuro del Lote 192, ya que hasta el momento no nos han llamado para dialogar desde el Minem . Tampoco no podemos estar en esta incertidumbre tomando en cuenta que este lote se encuentra inoperativo casi dos años ya y la población básicamente vive de esta actividad. Ante ello queremos tomar acciones”, añadieron.

Agregó que son 25 comunidades -que comprende tres cuencas (Pastaza, Corrientes y Tigre)- las que son consideradas como zonas de influencia directa del Lote 192.

Foto de la suscripción del acta de consulta que se realizó en Iquitos (Loreto) el 4 de julio del 2021 con la participación de los representantes acreditados de las comunidades, de Perupetro y Minem, así como del Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo, en calidad de observadores. (Foto: Perupetro)

“Nosotros tenemos predisposición al diálogo. Sin embargo, no hemos visto está predisposición del Ministerio de Energía y Minas. La semana pasada nos contactó un funcionario del ministerio de la Dirección General de Asuntos Ambientales para hacernos saber que el viceministro sí quiere dialogar con nosotros. Lo que nos molesta es que está convocando a una reunión para el 17, 18 y 19 de mayo pero con funcionarios de mandos medios, que no toman decisiones y con los que no se puede armar un cronograma de cumplimiento de los acuerdos suscritos. No tiene sentido firmando actas”, indicaron.

Lo que las comunidades exigen es una reunión con el ministro o con el viceministro “ para salir de esta incertidumbre ” . “Lo queremos es que se sinceren respecto a qué van hacer con el Lote 192 hasta que empiecen las actividades extractivas y cómo piensan sostener a las actividades económicas o poblaciones que depende de la operación del Lote más que todas de las comunidades de influencia directa”, mencionaron

Otro tema que les preocupa son las remediaciones ambientales respecto a los años de operación del Lote 192. Cabe precisar que para esta labor el Minem transfiere recursos al Profonampe que tiene como propósito financiar la ejecución de acciones de remediación ambiental de sitios impactados por actividades de hidrocarburos en Loreto.

“Venimos llevando este proceso ya más de un año, de los cuales lamentablemente en Profonampe todo es un caos ya que no sabe cómo empezar. Dentro de las comunidades independientes de la cuenca del Pastaza hay comunidades con áreas contaminadas, sin embargo no han sido considerados dentro de los 12 primeros sitios para empezar la remediación. Esto también nos preocupa, de que solo se direccione a determinadas federaciones”, puntualizó.

-Lote 192-

¿Cuál será el destino de Lote 192? Como se recuerda en febrero de 2021, el Lote 192 dejó de ser operado por Frontera Energy al concluirse el contrato de exploración de hidrocarburos.

Posteriormente, el 21 de junio de 2021 -en su sesión de directorio, la empresa estatal Petroperú- dio a conocer a Altamesa Energy Canada como su socio estratégico para explorar el Lote 192.

Este empresa participó junto a otras 11 en un proceso de licitación internacional en el que la estatal buscaba socio estratégico para ejecutar el contrato del Lote 192. Luego -específicamente- el 13 de agosto de 2021, Petroperú, Altamesa Energy Canadá y la subsidiaria de Altameza Energy Perú firmaron el contrato de términos y condiciones para la inversión conjunta del Lote 192.

No obstante, este contrato viene siendo evaluado legalmente por Petroperú. Los resultados de esta evaluación -respecto a la viabilidad de este contrato con Altamesa- se conocerá este mes, de acuerdo a diversas fuentes consultadas.

Gestión dio cuenta la semana pasada que desde el Ministerio de Energía y Minas se ejerce presión para que Petroperú opere el Lote 192 sin socio a pesar que hay acuerdo suscrito con Altamesa Energy y pese a que no hay presupuesto para que la estatal pueda desarrollarlo solo.

La situación del Lote 192 incluso se abordó en la Junta General de Accionista del 26 de abril. En la misma se aprobó recomendar al directorio de Petroperú no aprobar ni ejecutar el contrato con Altamesa Energy, sin una evaluación técnica y jurídica realizada por un estudio o por especialistas u otras entidades vinculadas al sector. (La que -como se indica líneas arriba- está en marcha)

El actual presidente del directorio de Petroperú mencionó -a fines de abril- que la situación financiera y económica de Petroperú no le permite hacer una inversión de US$ 150 millones o US$ 200 millones para poner en marcha el Lote 192 en solitario como lo quiere Perú Libre y el Ministerio de Energía y Minas.

“El tema es el siguiente: la situación económica y financiera de Petroperú no está en condiciones de hacer inversiones iniciales de US$ 150 millones o US$ 200 millones para poner en marcha ese lote solo. Lo que se plantea ir con un socio estratégico, más allá de quién sea. Si va sin socio, se tiene que asumir el 100% de las inversiones y Petroperú no está en capacidad de hacerlo”, dijo a Canal 7.

Incluso recordó que se arrastran deudas por US$ 4,300 millones y que cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -parte de la Junta General de Accionistas- para que la operación del Lote 192 se realice con un socio estratégico y no solo con capitales de la petrolera estatal

“La decisión si se va con socio o no, tiene que ser una decisión empresarial de Petroperú. Es una decisión sobre la base de la cual -nosotros que fuimos elegidos como directorio con la confianza del presidente de la República y del premier, en ese momento- ahora lo que vemos es que esa política autónoma que debemos tener, está siendo cuestionado por el Ministerio de Energía y Minas, por tanto existe una injerencia política. Necesitamos la autonomía que se nos fue alcanzada inicialmente para llevar a cabo los planes de la empresa”, afirmó.

-Recursos tecnológicos-

El presidente del Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo, Freddy Morales Ciudad, consideró que a Petroperú no solo carece de recursos económicos para explotar el Lote 192 sin socio -como lo quiere el Minen- sino también de recursos tecnológicos.

“Petroperú no tiene recursos económicos sino también no tiene recursos tecnológicos para operar solo -sin socio- el Lote 192 ya que no refina ni un barril de petróleo ni tampoco tiene experiencia -desde hace 26 años- en la producción de petróleo. No está preparado técnicamente. Lo tiene que hacer con un socio que no solo va aportar capital sino también ingeniería y tecnología”, señaló.

El riesgo -agregó- si se insiste en que este lote se opere sin socio, es que el Gobierno destine recursos de los contribuyentes -que podrían tener otro destino- para su operación. Para este especialista se necesitaría US$ 1,500 millones para el Lote 192.

“Ya en -en estos momentos- el Gobierno ha prestado a Petroperú US$ 750 millones más S/ 500 millones debido a que no tiene liquidez. Petroperú está en estos momentos en default”, puntualizó.

