Y es que en el nuevo análisis de riesgos para el crecimiento de la economía, realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la posibilidad de la ocurrencia del Fenómeno el Niño es hoy la principal preocupación.

Si bien se utiliza la frase “Fenómeno El Niño”, el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, explicó que, esta hace referencia en general a las lluvias que se vienen presentando en la zona norte del país y que amenazan extenderse hasta Lima, por la presencia del Ciclón Yaku frente a la costa peruana.

“Lo que sí preocupa es la ocurrencia del Fenómeno El Niño o que estas lluvias puedan generar un impacto mayor (sobre la economía)”, dijo el ministro en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso.

Los otros dos riesgos para el crecimiento de la economía son una lenta recuperación de las expectativas de inversión por parte del sector privado y que se prolonguen los conflictos sociales y la incertidumbre política.

Productos agrarios afectados

En esa línea, desde el Banco Central de Reserva (BCR) se advirtió que el incremento de las lluvias en las regiones del norte del Perú, tendrá su primeros impactos económicos en “algunos alimentos” que se producen en esta zona del país.

“Este es el caso del limón. Hay algunos incrementos de alrededor de 19% en lo que va del mes”, afirmó el gerente de Política Monetaria del BCR, Carlos Montoro.

Un segundo producto que ya se viene afectando por las lluvias es el mango. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esta situación se da principalmente en la región de Lambayeque en las provincias de Olmos, Motupe y Jayanca.

“Las condiciones diurnas más cálidas promovieron la maduración de frutos en campo y el retraso de cosechas por los excesos de lluvia”, señala el último reporte de Senamhi sobre el mango.

De acuerdo con el BCR, los cultivos más afectados por El Niño costero del 2017 fueron el limón, banano, caña de azúcar, arroz y uva. Estos cultivos enfrentaron problemas inmediatos, como inundación de los campos, y además efectos sobre sus rendimientos a lo largo del año, como pérdida permanente de sus hectáreas.

Riesgo latente

Precisamente el presidente de Senamhi, Guillermo Baigorria, informó que para que se considere que hay un Fenómeno El Niño costero deben pasar tres meses con un promedio de temperatura del mar superior a lo normal en 0.5 grados centígrados y hasta el momento ya han transcurrido seis semanas (un mes y medio). Sin embargo, dijo que, más allá del nombre, las lluvias sí vienen teniendo impacto.

“Todavía no podemos llamarle un Niño costero, pero el detalle es que no importa cómo lo llamemos, hoy ya tenemos una crisis de extremas precipitaciones y sobre eso hay que actuar, no esperar a que se nombre como Niño costero para recién tomar acciones”, precisó.

Baigorria afirmó que actualmente el nivel de intensidad de las lluvias el mismo que se presentó durante el Niño costero del 2017. “Es el mismo tipo de tormentas”, añadió.

¿Cuál será la inyección de recursos del MEF para enfrentar lluvias?

Desde el MEF se anunció que para hacer frente a esta emergencia climática se está planteando una inyección adicional al presupuesto público del 2023 de S/ 4,000 millones, los cuales forman parte de los S/ 8,200 millones que se solicitarán incluir en los recursos públicos vía crédito suplementario.

El Consejo de Ministros aprobó el jueves un proyecto de ley para solicitar al Congreso se le permita ese incremento presupuestal, pero hasta el momento no ha sido enviado al Poder legislativo, pese a la urgencia de la atención.

Sin embargo, el titular del MEF, Álex Contreras, afirmó el fin de semana en Piura que “no se van a escatimar recursos para prevenir que se generen daños enormes”, ya que la inacción tiene un costo elevado en infraestructura y pérdida de vidas. Precisó que hay espacio fiscal para la atención de la emergencia.