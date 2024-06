Las demoras en los permisos para la construcción de Estación Central por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha llevado a que el concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima lleve el caso ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por considerar que la ordenanza es una barrera burocrática. Ante esto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) pide al Indecopi un pronto pronunciamiento a la denuncia.

Durante un presentación en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, señaló que estamos en un escenario en que se están generando atrasos en la estación más importante del proyecto, pues la Estación Central es la que permitirá la interconexión con el Metropolitano y con la futura Línea 3.

“La concesionaria ya ha presentado la demanda por barreras burocráticas ante Indecopi por la negativa de la Municipalidad de Lima a dar los permisos correspondientes”, recordó.

Zambrano sostuvo que, si no se otorgan los permisos para la construcción de la Estación Central, e estaría modificando el contrato y la concesionaria podría pedir compensaciones económicas a un tribunal internacional.

LEA TAMBIÉN: Línea 2 inicia acciones ante Indecopi por falta de luz verde a obras de estación central

El gerente de Supervisión y Fiscalización del Ositrán, Francisco Jaramillo Tarazona, señaló que el contrato de la Línea 2 implica el diseño, construcción, financiamiento, equipamiento, puesta en operación y mantenimiento del proyecto, el cual asciende a una inversión de US$ 4,500 millones.

Con la demora, las compensaciones que puede pedir la empresa concesionaria sería por el retraso de los permisos, pues se está ocasionando que las tuneladoras se paralicen y por cada día de paralización se le tiene que compensar.

En tanto, el jefe de los Contratos Ferroviarios y Metros de Lima y Callao, Miguel Gonzales Bedoya, sostuvo que la construcción de la Estación Central de la Línea 2 es vital por un tema de seguridad, pues solo puede haber un kilómetro de recorrido entre estaciones.

Gonzales precisó que si no se logra la construcción de la Estación Central, “las personas tendrían que tomar transporte público para ir de la estación E-12 a la E-14 para volver a tomar el tren”, con lo cual el sistema estaría partido y no cumpliría el objetivo de transportar 660,000 personas diarias entre Ate y el Callao.

Pese a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) refiere que desde el 2020 viene solicitando a la MML las autorizaciones para avanzar con el proyecto, el municipio señala que requieren más sustento al plan de desvíos (del tráfico) que se implementará durante el periodo en que estarán cerradas las avenidas Garcilazo de la Vega y Paseo Colón, para dar paso a las obras.

Anteriormente, indicó el MTC, la MML ya habría aceptado el plan de desvíos que le presentó la compañía en el marco de acuerdos preliminares sostenidos en enero.

También te puede interesar:

1) Ositran pide a la MML otorgar permiso para obras de la Línea 2 del Metro

2) Jorge Chávez y Línea 2: estas son las reglas especiales del MTC para acelerar obras

3) ¿Interconexión entre Línea 2 del Metro con el Metropolitano en riesgo?

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.