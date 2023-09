Las razones son el rezago del impacto de las sequías a finales del año pasado, el ciclón Yaku y el fenómeno de El Niño, que han golpeado duramente a las siembras y cosechas de algunos alimentos, sobre todo de frutas y hortalizas. Sin embargo, hay un factor que los peruanos agregan como una razón adicional.

Al ser consultados sobre sus percepciones con respecto al alza en los precios de alimentos, como el limón y la cebolla en el último mes, el 53% de peruanos considera que se trata de especulación y abuso de los comerciantes, mientras que el 43% se lo atribuye a menor producción de dichos alimentos, de acuerdo con la última encuesta de Datum Internacional.

Datum, Economía, setiembre 2023.

El análisis

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, menciona que nos enfrentamos a un problema de oferta. “No se puede dejar de lado que estamos en condiciones de producción agrícola por debajo de las usuales. Hay un problema de oferta, y se nota sobre algunos productos específicos. Tuvimos este tema con el pollo, el huevo, luego la cebolla y ahora último con el limón”, refiere.

Aún así, no descartó que en este escenario de menor oferta, pueda haber algunos comerciantes suban el precio al consumidor de productos que no registran incrementos en sus costos. “Pero, en la mayoría de casos la subida (de precios) corresponde a problemas de la oferta. Hay cierto margen para pensar que hay especulación pero ese factor es solo un adicional, no es el detonante principal”, remarca.

Aunque la mayoría apunta a la especulación como el factor principal del alza del precio de los alimentos, esto no necesariamente es trasversal a todos los niveles socioeconómicos (NSE). En el NSE A/B, el 47% le atribuye el alza de precios a este factor, pero que el porcentaje se incrementa en los niveles socioeconómicos C (54%), D (55%) y E (50%).

Para Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, esto se debe a la desconfianza del peruano promedio y la falta de comunicación de las autoridades.

“A pesar de que se podría ver cierto control de la inflación, como producto del fenómeno de El Niño hay una subida de precios. Los peruanos en general desconfían y piensan primero en la especulación y abuso, que es lo que esta pasando. Además, no hay una explicación oficial. La población no tiene como saber que hay una menor producción de alimentos puesto que el gobierno y ministerios no ha hecho una campaña informativa”, remarca.

La última vez que se experimentaron subidas de esta magnitud en el precio del limón y la cebolla fue durante el fenómeno de El Niño del 2017. En esa oportunidad, las alzas no se dieron hasta los primeros meses del año, por lo que el hecho de que se hayan incrementado los precios en agosto y setiembre alimenta la desconfianza de la población.

Las regiones

“A veces no logramos dimensionar lo que los agricultores en el norte vienen advirtiendo por varios meses. El exceso de lluvias no solo afecta físicamente los productos, sino que el clima afecta qué tanta producción genera un árbol. También se debe considerar que la distancia de los principales puntos productores incrementa los precios. Arequipa es el principal productor de cebolla del país y es la región donde menos ha incrementado el precio”, señala Paola Herrera, analista del Instituto Peruano de Economía (IPE).

De acuerdo con cifras del IPE, en julio, la producción de limón se redujo 7.5% con respecto al año pasado, mientras que la producción de cebolla roja cayó 13.8%.

El factor distancia explicaría las diferencias entre las percepciones de las regiones. En la zona norte -una de las más golpeadas por el ciclón Yaku y El Niño costero- un 50.7% habla de especulación y abuso de comerciantes, mientras que un 46% apunta a una menor producción. Y, en el centro, solo un 45.3% se refiere a especulación, mientras que casi la mitad (49%) dice que la menor producción de productos está impactando.

Sin embargo, en Lima y Callao la situación solo un 39.9% le atribuye el alza a los problemas de oferta, mientras que un 56.7% cree que están especulando con los precios. Y, en la zona sur -una de las más afectadas por sequías- la situación es similar: un 57.5% responde especulación y un 38.9% producción.

“En el centro y el norte es donde hay mas cercanía con la agricultura y se entiende más lo que esta pasando con el fenómeno de El Niño. En el centro es donde el porcentaje que cree que se debe más a la producción es mayor. Lima y el sur viven del abastecimiento de otras regiones”, añade Torrado.

Para Juan Carlos Odar no va a ser sencilla la corrección de precios de los alimentos. Pero, esto no debería repercutir en la inflación total. Aún así destaca dos riesgos claves que puedan cambiar el panorama: que el fenómeno de El Niño sea fuerte (y no de débil a moderado como se espera hoy en día) y que se dispare la cotización internacional del petróleo.

Ficha técnica

Encuestadora: Datum Internacional S.A.

N.° de registro: 0002-REE / JNE

Contratada por: DATUM Internacional S.A

Objetivo del estudio: Conocer la percepción de la población respecto a la seguridad y economía del país

Grupo objetivo: Hombres y mujeres, de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural

Ámbito: Nivel nacional

Tamaño de la muestra: 1,210 encuestas efectivas

Margen de error: +/- 2.8%

Nivel de confianza: 95%

Representatividad: 100%

Técnica: Encuestas presenciales en el hogar

Tipo de muestreo: Probabilístico, poliétapico, estratificado, aproporcional. Para la selección del entrevistado se procedió con: • Sorteo aleatorio de mapas (UPM), lo que nos define la zona de trabajo. • Selección de viviendas (USM), de manera sistemática. • Elección del entrevistado (UTM), aleatorio en la vivienda

Fecha de campo: Del 08 al 12 de setiembre de 2023

SOBRE EL AUTOR Luciana Flores Bachiller en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ESAN y especialista en Sostenibilidad por la Pacífico Business School. Fue analista de Sectores y Empresas y del Content Lab de Semana Económica. Actualmente es redactora senior de economía en Gestión.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.