Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán iniciar una demanda judicial 12 meses después de que las entidades incumplan el pago de tres cuotas consecutivas en el marco del Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (REPRO-AFP), de acuerdo con una resolución emitida este lunes por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras privadas de fondos de pensiones (SBS).

Así, la norma introduce cambios al REPRO-AFP, con el fin de lograr que gobiernos regionales y locales cumplan con los pagos previsionales correspondientes.

En la norma se señala que la AFP debe interponer, en forma coordinada con otras AFP, la demanda judicial de cobranza, por la totalidad de las sub cuotas pendientes de pago, estén o no vencidas (esto dependerá del perfil de pago de la entidad), en cuyo caso el plazo no debe exceder al último día del décimo segundo mes posterior al mes en el que se incumplió con el pago oportuno de tres (3) cuotas consecutivas.

Si la entidad cuenta con menos de tres cuotas pendientes de pago, el plazo se contará desde que alguna cuota permanezca vencida por dos (2) meses o más.

Asimismo, se aprobó que para el traspaso de aportes obligatorios bajo medios remotos en línea, se permite el uso de firmas digitales, las que deben ser provistas por un Prestador de Servicios de Certificación Digital (PSC) inscrito en el Registro Oficial de Prestadores de Servicio de Certificación Digital (ROPS).

“El esquema de traspaso de aportes obligatorios de forma no presencial que implementen las AFP debe contar con los protocolos de seguridad y de conservación de información, según lo previsto en la normativa aplicable”, se detalla.

En el caso de que las AFP implementen sistemas de traspaso basados en firmados digitales, se requiere la presentación ante la Superintendencia de un informe de evaluación de riesgos por cambios importantes en el ambiente de negocio, operativo o informático.