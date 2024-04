José Arista, ministro de Economía de Finanzas, se pronunció ante su ausencia en la Comisión de Economía para debatir sobre la reforma de pensiones. Ante ello, explicó que no había quórum, ya que los congresistas se encontraban en semana de representación.

Ministro de Economía explica su presencia

Como se recuerda, el ministro de Economía y Finanzas no asistió al debate sobre la propuesta de modernización de sistema previsional peruano por “razones de fuerza mayor”. En su lugar, asistió Daniel Barco, viceministro del MEF.

“ En primer lugar, no había quorum. No entiendo para qué citan a los funcionarios cuando están en semana de representación. En segundo lugar, solo querían una reunión informativa que al final se cortó, me parece” explicó anoche en conferencia de prensa.

El ministro de Economía se defiende de las críticas vertidas sobre él por un presunto desinterés en la reforma, a lo cual sostuvo que se encuentra dispuesto a continuar trabajando con el equipo y que solo se deben corregir algunos detalles.

“Nuestra invocación a los miembros de la Comisión de Economía. Por favor, sigamos trabajando de forma coordinada en el Ministerio. Hay pequeños detalles que hay que pulir de la norma. Nos parece una norma interesante. Va a tener algo de costo fiscal. Hay que pulir esa parte, hay que ver cómo se financia. Hay pequeñas aristas que hay que limar”, dijo durante la conferencia de Presidencia del Consejo de Ministros.

La ausencia de José Arista generó críticas y preocupaciones en el Pleno y, según César Revilla, presidente del grupo de trabajo, el ministro habría vuelto a “boicotear la reforma del sistema de pensiones” y que solo mostraba desinterés por este tema tan importante para la ciudadanía.





