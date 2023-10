La guerra iniciada el último sábado en Medio Oriente, que empezó con un ataque por parte de Hamás contra Israel, no tendrá un impacto ‘nocivo’ sobre la economía peruana, señaló este marte el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews.

“Es una penosa noticia, más aún sabiendo el deceso de dos peruanos. Pero, más allá de ello no debería tener un impacto comercial relevante. En términos de impacto económico no debería ser algo muy nocivo. (...) La economía está interconectada y lo que suceda en China, Israel o en Rusia siempre tiene impacto. Me refiero a que no es un impacto que pueda afectar al comportamiento de la economía (peruana) hacia adelante”, dijo el ministro tras reconocer a ocho destinos peruanos que ingresaron a la lista TOP 100 de los Green Destinations Story Awards 2023.

Según dijo, Perú tiene una ventaja económico comercial debido a que la ‘torta comercial’ se encuentra distribuida entre los países de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina, por lo que se puede redirigir incluso la colocación de productos a distintos destinos, de manera que el impacto de la guerra -si bien será perjudicial- será mínimo en el país.

Así dijo que las economías que dependen de Estados Unidos, Brasil o Argentina, se encuentran en una posición más débil, pues si se caen esas economía, repercutirá en mayor medida en su comportamiento económico.

Es preciso mencionar que este martes, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, señaló que la institución vigila la situación en Israel ante la guerra desatada este sábado, aunque aún es “muy pronto” para pensar en las implicaciones económicas del conflicto.

