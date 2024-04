Entre los proyectos brownfield, que se desarrollan en el mismo lugar y en paralelo al proceso productivo, se encuentran: Reposición Antamina (Áncash), Reposición Raura (Huánuco), Reposición Tantahuatay (Cajamarca), Chalcobamba Fase I (Apurímac), Romina (Lima) y Ampliación Huancapetí (Áncash). En tanto, en greenfield destaca Corani (Puno).

Cabe mencionar que el proyecto Reposición Antamina obtuvo la aprobación de su modificación de Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) el 14 de febrero de 2024.

Estas ejecuciones mineras no solo prometen un impulso económico significativo, sino que también subrayan el compromiso continuo del sector con el desarrollo y la generación de empleo.

Un reciente estudio del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank señaló que se estima que la inversión minera para este año alcance los US$ 5,000 millones, lo que representaría un crecimiento del 6%.

El propio Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), comentó hace unas semanas que la inversión en proyectos brownfield crecerá este año, lo que se espera que lleve a una recuperación de la inversión minera en más del 5% para 2024.

Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), refirió que, comparado con Quellaveco, que tuvo una inversión de US$ 5,000 millones, no tenemos proyectos similares.

Así que precisó que la atención debe centrarse en las iniciativas que se construirán. Según datos del Minem, los proyectos con inicio de ejecución proyectados para el periodo 2024 al 2029 contemplan una inversión conjunta estimada en US$ 9,191 millones, lo que representa el 16.8% del total de la cartera.

Además, Cardozo comentó que en los últimos años hubo un retroceso en las inversiones para exploraciones mineras en el Perú, por causas de las regulaciones.

Explicó que no es posible que se realice consulta previa en etapa de exploración cuando no se tiene aún nada que informar a la comunidad.

“Las exploraciones no son un riesgo para el medioambiente porque recién se está comenzando a explorar. Se debe cambiar las normas para avanzar”, expresó.

Proyectos a detalle

Cardozo señaló que, en cuanto a la Fase II de la Ampliación Toromocho, con una inversión de US$ 1,355 millones por parte de la minera Chinalco, implica la ampliación de la capacidad de procesamiento de la planta en un 20%. Esto significa que la capacidad aumentará de 140,000 toneladas por día (tpd) a 170,000 tpd. Los trabajos comenzaron en septiembre de 2023.

En tanto, Reposición Antamina es un proyecto diseñado para extender las operaciones de la mina y prolongarlas durante ocho años adicionales, desde el 2028 hasta el 2036. “Tiene una inversión de US$ 1,604, pero -tras su aprobación de modificación de estudio- la inversión habría aumentado a US$ 2,000 millones”, mencionó.

De acuerdo a Luis Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas, se debe dar celeridad a los permisos de los proyectos y también crear una confianza para el inversionista y las comunidades locales.

“Lo que se debería proponer es un diálogo multiactor para promover el desarrollo territorial, tal como sugiere el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú en el libro ‘Desarrollo Territorial y Minería’”, apuntó.

Incháustegui sostuvo que es positivo la actualización de cartera de proyectos de inversión minera, pero pudo ser mejor.

Puso como ejemplo que Reposición Antamina estaba para iniciarse el año pasado, pero recién se aprobó la modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado y Corani que no estaba avanzando por tema financiero, parece tener mejor dinamismo.

“La cartera es interesante, pero no se puede concretar, así que se necesita que los proyectos que siempre están puedan avanzar. Tía María se cae de maduro”, aseveró.

Proyectos mineros que se incorporan al portafolio

Como el sector minero peruano continúa siendo un pilar fundamental para la reactivación de la económica del país, el Minem incorporó en su portafolio de proyectos mineros a seis iniciativas por un monto de US$ 3,794 millones.

Estos proyectos son: Reposición Ferrobamba (US$ 1,753 millones), Coimolache Sulfuros (US$ 598 millones), Mina Justa Subterránea (US$ 500 millones), Reposición Colquijirca (US$ 431 millones), Ampliación Huancapetí (US$ 345 millones) y Ampliación Huachocolpa (US$ 167 millones).

No obstante, se retiró de la cartera a Ampliación Santa María debido a la puesta en marcha del mismo.

Te puede interesar notas sobre minería

SOBRE EL AUTOR Javier Artica Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.