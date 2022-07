LEA TAMBIÉN MTC cancela proceso para que un tercero mantenga red dorsal de internet

¿Cómo se tomó esta decisión? La tomó el viceministro de Comunicaciones Virgilio Tito Chura a través de un memorándum -con número 458-2022-MTC/03- a la que Gestión tuvo acceso y que fue remitida el 28 junio a las 9:37 de la noche al director ejecutivo del Programa de Telecomunicaciones (Pronatel).

En el mismo se dispone “la cancelación del proceso de contratación del operador temporal de la RDNFO hasta nuevo aviso y que Pronatel continúe con la operación directa de la RDNFO con el fin de garantizar la prestación adecuada del servicio”.

Esta decisión la tomó el viceministro tomando como sustento -según indica el memorándum- “ante la ocurrencia de diversas suspensiones y ampliaciones de plazo en la contratación del operador temporal de la RDNFO” y el articulo 3 de la Resolución Ministerial No. 689-2021-MTC/01

En la misma (a través se caduca el contrato de concesión de Azteca Comunicaciones) se delega a Pronatel la función de operar temporalmente (por un periodo no mayor de tres años) la RDNFO directamente o a través de terceros a fin de garantizar su continuidad.

Un detalle que llama la atención es que desde el viceministerio de Comunicaciones no se use como fundamento -ya que no lo indica en el memorándum- un informe o informes técnicos que avalen su decisión de áreas técnicas del MTC como de la Dirección General de Regulación o de la Dirección General de Programas o Proyectos o incluso del mismo Pronatel.

Hecho curioso, tomando en cuenta que para otros proyectos claves al interior del MTC como la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez o de la obras de la Línea 2 del Metro se toman en cuentan las opiniones técnicas de diversas áreas.

¿Qué pasó entonces? De acuerdo a fuentes consultadas por este diario la decisión -tomada hace 13 días- para que la infraestructura de telecomunicaciones se mantenga a manos del Estado la tomó el viceministro Tito Chura sin efectuarse las consultas técnicas respectivas a ninguna dirección del MTC ni a los diversos grupos de trabajo conformados.

-¿Es necesario informes técnicos?-

Diego Carrillo, exviceministro de Comunicaciones, consideró que cualquier decisión que se haga desde el Viceministerio de Comunicaciones -como que Pronatel se haga cargo de la red dorsal y ya no contratar a un interventor- tendría que tomarse sobre la base de informes técnico elaborados por las direcciones generales del MTC o del propio Pronatel.

“Esta es una decisión de gestión que finalmente, lo que requiere, es un informe técnico que analice básicamente cuáles con los caminos posibles y que haga una matriz que identifique los pro y contra de seguir el camino de contratar a un interventor o el camino de que la opere el Estado y sobre la base de ello el área o áreas técnicas emitan una opinión con -valga la redundancia- los pro, contra y riesgos así como las mitigaciones que deben considerarse para haberse tomado esta decisión. No es que se requiera un estudio de un tercero, pero sí opiniones técnica s ”, explicó a Gestión.

En opinión del especialista las opiniones técnicas permiten conocer -por ejemplo- si Pronatel cuenta con la capacidad necesaria para operar la red dorsal y de que existe la necesidad de que la opere y mantenga directamente sin necesitad de un interventor e incluso del presupuesto que se va a necesitar. Mientras que las opinión técnicas de las direcciones de regulación permiten conocer la legalidad de la medida adoptada.

“Lo que corresponde a Pronatel es justificar porque se está yendo por la vía directa y ya no por la ruta del interventor tras tres procesos que no han llegado a buen puerto. Lo importante es que se empiece a usar la red con una planificación clara de cómo se espera aumentar el uso de la infraestructura, ya que apenas se utiliza el 6% de su capacidad”.

Por su parte, Carlos Sotelo -que también se desempeñó como viceministro de Comunicaciones, ya en el mandato de Pedro Castillo- consideró que la decisión tomada desde el Viceministerio de Comunicaciones es básicamente política, por lo que no se tomó en cuenta opiniones técnicas de otras áreas del MTC. “Supongo que el viceministro ha tenido reuniones con sus asesores y ha tomada está decisión. Es una decisión política en el fondo”.

Desde su punto de vista, la operación y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones (que es una red 13,500 kilómetros de fibra óptica) es un labor de “gestión”. “No es un proceso muy técnico, desde el punto vista de ingeniería, debido a que quienes se encargan de la operación y mantenimiento son subcontratas. Lo que va hacer Pronatel es continuar con estas subcontratas para garantizar la continuidad del servicio. Justamente por esta razón es que no ha habido una interrupción del mismo”.

¿Cuál es la posición del regulador? Al respecto el Osiptel indicó que “no le corresponde evaluar las decisiones del MTC al respecto”. Sin embargo, remarcó que “se debe tener en cuenta que la participación directa del Pronatel en la red dorsal no podría dejar de ser temporal (solo por tres años), de conformidad con el rol subsidiario del Estado en las actividades económicas, salvo ley expresa ”.

-Fiscalización de la red dorsal-

¿Corresponde a Osiptel fiscalizar la operación de la red dorsal, tal como ocurría cuando estaba a manos de Azteca? Al respecto, desde el regulador se aclaró que la labor de fiscalización en relación a la RDNFO va a variar dado que ya no se trata de un concesionario (la que está cargo) sino de una entidad pública (Pronatel), que actúa en nombre del Estado para cumplir una función temporal.

Pese a ello, subrayó que -en el marco de sus competencias- es el responsable de la fiscalización de la calidad del servicio portador que presta la RDNFO, por lo cual, durante la vigencia del contrato y hasta la actualidad, tiene a su cargo la verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio (SLA) pactados en dicho contrato de concesión (el que suscribió el Estado con Azteca la que caducó en enero).

“No obstante, considerando la declaración de caducidad del contrato de concesión y la operación provisional a cargo del propio Estado, el Osiptel continúa ejerciendo su función a través del seguimiento al servicio público de telecomunicaciones que brinda la RDNFO , en aras de garantizar la calidad con la que es brindado en el marco de los contratos de abonado suscritos”, precisó.

Sobre este “seguimiento” para garantizar la calidad del servicio, el regulador explicó que ha mantenido coordinaciones con el MTC (iniciadas incluso antes de la declaración de caducidad) “a fin de contar de forma oportuna y célere, con información que viabilice el seguimiento correspondiente”.

Actualmente, esta infraestructura de comunicaciones brinda el servicio de transporte de datos a 19 empresas, lo que implica en la práctica que se use solo el 6% de su capacidad . América Móvil, Telefónica del Perú, Gilat Networks y Entel Perú son los clientes que más utilizan el servicio de la red dorsal, entre otros.

-Nota-

Gestión solicitó la opinión del Viceministro de Comunicaciones, Virgilio Tito Chura, respecto a su decisión sobre la red dorsal a través del área de comunicaciones, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Desde Pronatel se llevó a cabo dos procesos de "indagación de mercado" con miras a que un tercero opere y mantenga la red dorsal, los cuales han sido cuestionados.

El primero se dio bajo la gestión del prófugo exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. En ella, la exviceministra de Transporte y exdirector de Pronatel denunciaron presiones del propio Silva para que el proceso salga a favor de un consorcio. Tras las denuncias, el proceso se canceló.

El primero se dio bajo la gestión del prófugo exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. En ella, la exviceministra de Transporte y exdirector de Pronatel denunciaron presiones del propio Silva para que el proceso salga a favor de un consorcio. Tras las denuncias, el proceso se canceló.

El segundo proceso tampoco llegó a buen puerto, por lo que -finalmente- desde Pronatel se decidió iniciar un proceso de contratación y ya no “indagación de mercado” que debería tener un resultado el 18 de julio. No obstante, está se canceló con la decisión del viceministerio para que Pronatel opere la RDNFO.

