Un humorista argentino hizo un video en el que conversa con una sensual mujer sobre la posibilidad de tener sexo, pero le dice que debe pensarlo bien porque le queda un solo preservativo hasta fin de año debido a la crisis económica que sufre el país.

"Me mató la devaluación", dice el actor Guillermo Aquino a la joven al explicarle por qué no quiere tener sexo en ese momento. "Me encantás, no sos vos, es la coyuntura socioeconómica", responde el humorista que hace furor en Instagram y Facebook, donde tiene más de 400,000 seguidores.

El video satiriza una situación que, en realidad, no tiene nada de graciosa: con una inflación anual que superará el 50% por el derrumbe del peso y la caída del poder adquisitivo de los argentinos, las ventas de preservativos y de pastillas anticonceptivas también se vieron golpeadas, con lo que se ha afectado las prácticas sexuales.

Según fuentes de la industria del preservativo, expertos sanitarios y el Colegio de Farmacéuticos, en el primer semestre del año la venta de condones cayó un 8% y la de pastillas anticonceptivas un 6%.

Sin embargo, dueños de farmacias consultados por Reuters dicen que la caída se agudizó en los últimos dos meses, en medio del desplome financiero de Argentina, alcanzando el 25% en el primer caso y el 20% en el segundo.

"En términos de anticonceptivos orales, en el primer semestre del año el aumento de precios fue del 23.47%", dijo a Reuters Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA).

"Aproximadamente serían 144,000 mujeres que descontinuaron la toma de anticonceptivos por mes", agregó.

Los preservativos se venden en farmacias, pero también en kioscos y supermercados, por lo que sus ventas resultan más difíciles de medir.

Varios farmacéuticos consultados estiman la caída de las ventas en un 25%, pero el titular de una empresa que fabrica unos de los condones más vendidos en el país afirmó que en el primer semestre fue del 8%, contabilizando a todas las marcas.

"Todos los insumos del preservativo son importados (lo que encarece sus costos). Y los incrementos de precios desde principios de año están en un 36%", dijo a Reuters Felipe Kopelowicz, presidente de Kopelco, fabricante de los preservativos Tulipán y Gentleman.

Aumento de VIH y sífilis

El Gobierno argentino distribuye gratuitamente preservativos en los hospitales públicos, pero no todos lo saben ni los utilizan.

"No sólo no logramos bajar el VIH sino que la sífilis aumenta", afirma Mar Lucas, directora de Programas de la Fundación Huésped sobre el mal o poco uso de los preservativos. (Foto: Reuters)

La Secretaría de Salud no respondió a los pedidos de comentarios de Reuters para saber si la demanda se había incrementado por la crisis, pero expertos sanitarios afirman que los jóvenes no suelen acercarse a los centros de salud a retirar preservativos y alientan a que se repartan en sitios de mayor afluencia de hombres, como estadios de fútbol, bares o clubes.

Todos coinciden en que, en épocas de crisis, las personas establecen nuevas prioridades y tienden a desatender la salud, lo que conlleva un crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS).

"Cuando tienes que estar pensando en el día a día, en una cosa más de subsistencia, la salud muchas veces se relega y la salud sexual, que sigue siendo tabú y tiene poco acompañamiento, más todavía", explicó Mar Lucas, directora de Programas de la Fundación Huésped, una organización sin fines de lucro argentina de lucha contra el VIH.

"Sabemos que se usan poco, se usan mal y se usan de forma poco consistente. Y por eso seguimos teniendo un montón de infecciones de transmisión sexual. No sólo no logramos bajar el VIH sino que la sífilis aumenta. Tenemos un problema grave en ese sentido", agregó.

Emiliano Di Ilio, un farmacéutico que trabaja en una zona carenciada del cordón urbano que rodea la ciudad de Buenos Aires, contó a Reuters que entre julio y agosto de este año la venta de preservativos en su farmacia cayó un 20% y la de pastillas anticonceptivas, un 25%.

"Va gente, pregunta precios, pega la vuelta y se va", dijo.

En el sketch, el humorista le confiesa a la joven estar en una "relación sexual deficitaria", le propone tener una cita en diciembre y le dice que no depende de él sino de Wall Street, la bolsa y el banco central.

“Entonces vos directamente renunciaste al sexo”, le dice la joven, a lo que el humorista responde: “Mi sexualidad está orientada por la situación económica del país”.