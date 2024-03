En la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República (Codeco) se revisó la reciente resolución emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la cual autoriza a establecimientos farmacéuticos la venta de productos no farmacéuticos y la expedición de recetas médicas.

Para Paola Caicedo Safra, secretaria técnica de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, el Ministerio de Salud (Minsa) no presentó observaciones ante dicha resolución, lo que implica una responsabilidad compartida en esta decisión.

Caicedo Safra señaló que el Minsa no ha proporcionado argumentos suficientes para demostrar que la medida no es desproporcionada, ni ha presentado un análisis costo-beneficio que respalde la prohibición de la venta de víveres en farmacias. Además, hizo hincapié en que dicha ministerio tuvo la oportunidad de presentar sus puntos de vista y sustentarlos, pero no lo hizo.

En respuesta a esta situación, Sonia Delgado Céspedes, Decana Nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, condenó la decisión y destacó que las farmacias son establecimientos exclusivamente destinados al cuidado de la salud, no a la venta de víveres. Expresó su preocupación por la posibilidad de contaminación cruzada y destacó las diferencias entre el tratamiento de medicamentos y la manipulación de alimentos.

Por su parte, legisladores miembros del referido grupo de trabajo unánimemente criticaron a Indecopi y solicitaron una investigación sobre sus acciones.

Legisladores como Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), expresaron su preocupación por la falta de aplicación de la razonabilidad en la decisión, señalando que Indecopi no consideró la importancia de garantizar la libre competencia en el mercado farmacéutico. En esa línea cuestionó la lógica de vender productos como chocolates en el mismo lugar donde se adquieren medicinas para enfermedades como la diabetes, preguntándose en qué se basa esa razón.

José León Luna (Podemos Perú), de manera oficial y urgente, solicitó la conformación de una comisión investigadora y la reorganización de Indecopi, denunciando la presunta consolidación de una “mafia” que opera mediante resoluciones amañadas. }

Diana Gonzales (Avanza País) enfatizó que el objetivo primordial es defender al consumidor, especialmente al paciente y solicitó la citación del ministro de Salud para que brinde explicaciones, especialmente en relación con las medicinas genéricas.

Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) respaldó estas declaraciones añadiendo que, en su opinión, la prioridad debe ser siempre la salud de las personas y que Indecopi, al no considerar esto, ha fallado en su deber de proteger a los ciudadanos.

Por su parte, Rosangella Barbarán de Fuerza Popular indicó que Indecopi no está cumpliendo su rol de defensor del consumidor, al no cuestionar las prohibiciones establecidas de manera adecuada. Señaló que, si bien defiende el libre mercado, no tolerará el abuso de empresas que operan como oligopolios.

El presidente del grupo de trabajo, Wilson Soto Palacios, anunció la convocatoria a una sesión extraordinaria, en la que se espera la participación del ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, quien será invitado a ofrecer explicaciones sobre la polémica resolución.

