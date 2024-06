El pleno del Congreso aprobó el proyecto que propone un régimen excepcional del Impuesto a la Renta (IR) con el objetivo de promover la formalización de la economía y la ampliación de la base tributaria de contribuyentes respecto de rentas no declaradas al 31 de diciembre de 2022, según lo expresa el el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7536/2023-CR.

El régimen excepcional es aplicable a las rentas gravadas con el Impuesto a la Renta que no hayan sido declaradas o cuyo impuesto correspondiente no haya sido objeto de retención o pago al fisco. Asimismo, se incluye cualquier incremento patrimonial no justificado que los contribuyentes puedan tener hasta la fecha indicada.

Podrán acogerse a este régimen las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, siempre que en cualquier ejercicio gravable anterior al 2023 hubieran tenido la condición de domiciliados en el país, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 179-2004-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.

LEA TAMBIÉN: Entrega de concesiones mineras en Perú no reacciona al superciclo de precios altos

Beneficios y cumplimiento de obligaciones tributarias

El dictamen establece que con el acogimiento al régimen excepcional se entenderán cumplidas todas las obligaciones tributarias del impuesto a la renta correspondientes a las rentas no declaradas. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) no podrá determinar obligación tributaria vinculada con dichas rentas, ni determinar infracciones ni aplicar sanciones, así como tampoco cobrar intereses moratorios.

En las disposiciones complementarias se especifica que, en caso de errores materiales o de forma en las declaraciones de los contribuyentes, estas puedan ser subsanadas mediante la respectiva declaración rectificatoria. “No se denegará el acogimiento al régimen excepcional sobre la base de errores materiales o de forma, priorizando siempre el acogimiento al régimen”, se precisa.

Incentivos para la repatriación de capitales

La propuesta fue sustentada por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, presidida por César Revilla Villanueva (FP). La autora de la iniciativa, Heidy Juárez (PP), indicó que el dictamen busca incentivar la repatriación de capitales para ser invertidos en el país con una tasa preferencial. “Este beneficio se traducirá en un mayor ingreso fiscal”, acotó.