A medida que el inicio de la campaña grande de siembra se acerca (a fines de agosto), el descontento es más evidente en el sector agrícola por la escasez y alto costo de los fertilizantes. Los productores han comenzado a buscar y recibir propuestas para la adquisición de urea en mercados como Estados Unidos e incluso Venezuela; sin embargo, desde el gobierno de Pedro Castillo no hay quien ponga en marcha de convenios de gobierno a gobierno para facilitar la importación del insumo.

La Convención del Agro Peruano (Conveagro) es uno de los gremios que está tratando de concretar con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) la adquisición de 45,000 toneladas de fertilizantes ofrecidos por empresas de Estados Unidos. Adicional a ello, han avanzando gestiones con Petroquímica de Venezuela S.A (Pequiven) -produce más de 50 toneladas de urea por hora- para poder importar el insumo.

“Se ha conseguido las propuestas, hay fichas que han enviado, pero parece que no hay interés en el gobierno. Mi impresión es que la crisis de fertilizantes, que acarrea una crisis de alimentos, no es un problema urgente para ellos”, dijo Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, quien agregó que ya no volverán a reunirse con el titular del Midagri, Óscar Zea, hasta que existan resultados concretos.

El precio de fertilizantes como la urea venía al alza desde el 2021 debido a las restricciones que impuso China para su exportación; pero comenzó a marcar picos históricos tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania, países claves en el abastecimiento del insumo para Perú, con casi un 70% de participación. Así, desde el inicio del conflicto el precio de la tonelada de urea que llega al agro peruano subió en más de US$ 300, cotizándose al 21 de abril en US$ 917.

Miguel Pintado, economista del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), indicó también que el acumulado de toneladas de fertilizantes importado en el primer trimestre del año fue menor respecto al mismo período del 2021. Hay especialistas que calculan un déficit de 180,000 toneladas. En tanto, según datos de Aduanas, en lo que va de abril habrían ingresado 33,000 toneladas de fertilizantes.

Principales proveedores de fertilizantes para Perú, según países. Con datos al 2 de marzo 2021. Fuente: Sunat





Consumo de fertilizantes en el agro en Perú. Fuente: ICEX

La urea es un insumo clave para la producción de alimentos, sobre todo en la zona norte del país y en cultivos como el arroz, principalmente. En algunas regiones del sur, los productores usualmente aplican guano de animales, refiere el presidente de Conveagro-Puno, Roger Flores.

Pero aunque sean ajenos al alza del precio de la urea, han acordado llevar adelante un paro regional para el 24 de junio ante la falta de compromisos para el sector. “Hay una serie de incumplimientos, se declaró la emergencia agraria pero sin presupuesto”, mencionó.

Al cierre de esta nota, Gestión.pe supo que el Midagri, solo habría podido asegurar la importación de 5,000 toneladas mensuales de urea desde Bolivia hasta octubre próximo, y estarían a la espera de concretar convenios con Irak e Indonesia.

El gobierno anunció a inicios de abril que destinaría S/ 900 millones para la adquisición de fertilizantes, aunque a la fecha no se ha oficializado. Anteriormente se había comprometido a subsidiar parcialmente la compra de urea, aunque tampoco de concretó.

Primero urea, luego la reforma

Y en todo este contexto, la anunciada segunda reforma agraria está más lejos que cerca de aterrizar en propuestas y objetivos concretos. Los nueve lineamientos aprobados por el gobierno en octubre pasado, en el marco del lanzamiento de la reforma en Cusco, estarían por reformularse, mientras que el prometido proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso para impulsar los cambios, será revisado primero por los productores.

Según César Guarniz, gerente general de Junta Nacional de Usuarios Hidráulicos, han solicitado al Ejecutivo la instalación de un Consejo Nacional Agrario donde se pueda discutir cuáles serán las líneas de acción de la segunda reforma agraria, entre ellas, la reestructuración del Midagri, el fortalecimiento de la cadena de créditos, el incremento del presupuesto público al sector agrario, la construcción de la planta de fertilizantes, así como las compras estatales, entre otros.

“Si no tenemos claro de qué va la segunda reforma agraria, no podemos saber qué vamos a reestructurar del Midagri, debemos tener un diagnóstico de toda la problemática”, señaló.

En la víspera, sin embargo, el titular del Midagri, Óscar Zea, se presentó ante la Comisión de Economía del Congreso para exponer su proyecto de ley (presentado cuando aún era congresista) que promueve una segunda reforma agraria en el país.

La iniciativa ya cuenta con la opinión en contra de Conveagro mientras que la Junta de Usuarios ha manifestado que la propuesta debe discutirse primero en el Consejo Nacional, para ser aprobada.

“Hoy lo que necesitamos es la atención a los fertilizantes, los cambios y las reformas a través de leyes no siempre son necesarios cuando existen normas aprobadas que están sin reglamentar y podrían ayudar al sector en estas circunstancias. El actual gobierno no ha reglamento la nueva ley de las cooperativas agrarias y tampoco ha tomado la decisión política de poner en marcha la ley de compras estatales a la pequeña agricultura sin tantas trabas”, sentenció Cárdenas.

Gestión.pe solicitó una entrevista al Midagri respecto al avance de la segunda reforma agraria, propuesta bandera del partido del presidente Pedro Castillo, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.