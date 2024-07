En un pronunciamiento conjunto, diversos gremios empresariales, de la academia y de la sociedad civil de la región Loreto demandaron a la presidenta Dina Boluarte que, en su mensaje a la nación este 28 de julio, declare la activación de la Ley 26953 que crea la Zona Económica Especial (ZEE) de Iquitos, como lo ofreciera en su momento el Gobierno.

El pedido es respaldado por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto (CCITL), la Sociedad Nacional de Industria (SNI) sede Loreto, Asociación de Armadores Navieros y Afines de Loreto, el Grupo Técnico de Iquitos, la Confederación Nacional Forestal del Perú (Conafor-Perú), la Cámara Regional de Turismo de Loreto, entre otros.

Sin reglamento por 24 años

En el documento, esos gremios recuerdan que la Zona Económica Especial de Iquitos (ZEEI) fue creada mediante la Ley No 26953 del 21 de mayo de 1998, pero nunca fue reglamentada, es decir que no se pudo aplicar.

Asimismo, refieren que su requerimiento lo hacen al amparo de la Constitución Política de Perú (Arts. 58, 59, 60, 63, 64 y 69); Código Civil (Art. No 1357); Decreto Ley No 25570; Decretos Legislativos Nos. 662, 674, 757; Ley No 27342 (Disposición Final) y la propia Ley No 26953.

Administración por contrato

Dentro de este marco legal, la sociedad civil de Loreto -indican- ha propuesto activar la norma señalada y transferir la administración a una empresa especializada mediante un Contrato de Estabilidad Jurídica con el Estado.

Recuerdan que la iniciativa fue aceptada por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Proinversión. “El II y IV Consejos de Estado Regional formaron parte de los acuerdos que la Presidenta Sra. Dina Boluarte anunció”, indican.

Ultimos en competitividad

Su argumento es que la región Loreto presenta altos niveles de pobreza desde hace más de cinco décadas, y se encuentra en el último lugar de competitividad, enfrentando hoy grandes brechas en servicios básicos de salud, educación e infraestructura.

“Por ello creemos que para reducir la pobreza endémica y revertir los índices y la falta de competitividad es necesario definir las condiciones que permitan atraer inversión a la región”. refieren.

En tal sentido, la Zona Económica Especial de Iquitos (ZEEI), señalan, les dará los instrumentos para crear un modelo exitoso de crecimiento económico, desarrollo social y seguridad integral para atender las necesidades, los intereses y las aspiraciones de la Amazonía.

