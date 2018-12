Gobierno no retrocederá en decisión de que Osinfor pertenezca al Minam

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, defendió la decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de transferir el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) a su sector, pese a que los legisladores demócratas del Comité de Formas y Medios del Congreso de Estados Unidos exigieron que este organismo sea independiente y separado.

En carta remitida al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, los miembros del referido comité congresal instaron al Gobierno peruano a que revoque el decreto de inmediato y retroceda en la mencionada decisión; y de no hacerlo hasta el fin de semana último, piden que el Gobierno de Estados Unidos busque los remedios disponibles en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC).



Asimismo, The New York Times reveló la semana pasada que el Gobierno de Donald Trump podrían evaluar la conveniencia de acudir a un tribunal independiente para que decida el caso del presunto incumplimiento por parte del Perú del anexo forestal del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, según declaraciones de autoridades del Gobierno norteamericano.

Osinfor independiente



Respecto al caso de Osinfor, Fabiola Muñoz dijo a Gestión que dicha interpretación no es real, dado que la independencia del Osinfor “se mantendrá”, tras considerar que “hay una falta de información de los congresistas demócratas. La pregunta que haría es qué independencia pierde (el Osinfor), porque no va a perder el pliego presupuestal que les corresponde, por citar un ejemplo”, detalló.

En esa línea, agregó que el Ministerio del Ambiente (Minam) está trabajando conjuntamente con el Servir en la convocatoria para elegir al nuevo jefe de la institución a través de un concurso público, transparente y abierto, que deberá desarrollarse el próximo año.

“Desde hace cuatro años, y bajo la cartera de la PCM, no se logró designar a un jefe, por el contrario, estuvo al mando de un jefe encargado. Nosotros estamos impulsando el tránsito al servicio civil meritocrático, de hecho, como Minam –en las próximas horas– debemos estar recibiendo la acreditación del Servir de haber cumplir con todos los pasos. Esos son cosas que garantizan independencia: que los funcionarios tengan una carrera pública”, afirmó.

Muñoz consideró que si esta información llegará a los congresistas demócratas verían que, en realidad, no se está afectando la independencia del Osinfor.

“Es más, yo como ministra no tengo ni el mandato, ni la capacidad de decirle al Osinfor qué debe fiscalizar o qué debe dejar de fiscalizar. Ese no es mi rol y no lo voy hacer”, aseguró.

Sin retroceso



Ante ello, la titular del Minam descartó que el Ejecutivo retroceda en su decisión, por lo que el Osinfor permanecerá bajo la cartera.

"Esa no es la visión del Ejecutivo, ya que para nosotros como Gobierno es mejor que esté técnicamente en el Miman, que es el ente rector del sistema de gestión ambiental, además tiene al sistema de fiscalización ambiental y creemos que es ahí donde se puede generar las sinergias y avanzar a una verdadera lucha frontal contra la tala ilegal y la deforestación”, subrayó.