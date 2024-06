25 junio del 2009. Hace 15 años

PLUSPETROL CONFIRMA: NO HAY GAS PARA NUEVOS USUARIOS

Compañía no firmará más contratos de suministro hasta que certifique reservas adicionales. Aún no hay renegociación formal del contrato para exportar el gas. Empresa invierte para ampliar la capacidad de procesamiento en Camisea. Pluspetrol admitió que no sabe cuándo se podrá confirmar y certificar como comerciales las reservas probables estimadas en el yacimiento de gas de Camisea.

25 de junio del 2014. Hace 10 años

SUNAT PONE PUNTERÍA EN INGRESOS DE LOS GERENTES

La nueva veta de oro en la recaudación son los aportes a Essalud y ONP. La administración tributaria cada vez más centra su fiscalización en las gratificaciones extraordinarias, en el pago de utilidades voluntarias y en la venta de acciones que dan las empresas a sus ejecutivos clave. Asimismo, la Sunat está desconociendo el pago del IGV de las facturas de servicios presentadas por services.

25 de junio del 2019. Hace 5 años

VOLATILIDAD DEL DÓLAR ESTÁ EN SU MAYOR NIVEL EN NUEVE MESES

Rompió el piso de S/ 3.30 al mediodía de ayer. Reunión entre presidente de EE.UU. y China, el fin de semana, impactará en la cotización. En el mes, se negociaron US$ 7,280 millones.