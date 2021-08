El Gobierno planea realizar operaciones de endeudamiento externo hasta por un monto equivalente a US$ 1,645 millones, destinados a los sectores económicos y sociales (US$ 1,200 millones) y al apoyo a la balanza de pagos ( US$ 445.2 millones).

Así lo precisa el artículo 6 del proyecto de Ley Nº 100-2021-PE, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2022, enviado por el Ejecutivo al Congreso de la República.

De igual manera, el Gobierno prevé acordar operaciones de endeudamiento interno hasta por un monto de S/ 35,116 millones 331,396.

Estos recursos estarán destinados a los sectores económicos y sociales (S/ 15,000 millones), apoyo a la balanza de pagos (S/ 19,707 millones 661,368), Defensa Nacional (S/ 350 millones) y Bonos ONP (S/ 58 millones 670,028).

El proyecto de Ley también solicita la aprobación de operaciones de administración de deuda hasta por US$ 6,000 millones equivalente en moneda nacional, en uno o más tramos bajo la modalidad de prepago, intercambio o canje de deuda, recompras, entre otros.

La emisión interna de bonos se sujeta a lo dispuesto en el Reglamento del Programa de Creadores de Mercado y en el Reglamento de Bonos Soberanos vigentes.

Así mismo, el Gobierno planea emitir bonos por S/ 30,563 millones correspondientes a operaciones de endeudamiento interno.