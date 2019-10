El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, presentó el plan de trabajo y principales medidas del Gabinete ministerial. Debió hacerlo ante el Congreso de la República, pero al estar disuelto, lo hizo en una conferencia pública.

Además de hacer un repaso de las metas y el trabajo que viene desarrollando el Gobierno en todos los sectores, anunció un grupo de decretos de urgencia que fueron aprobados por el Consejo de Ministros así como otras medidas.

En el ámbito económico figuran las normas de control previo de fusiones y adquisiciones, la de acceso a medicamentos genéricos, ampliación de beneficios para innovación y desarrollo y la que busca reactivar los proyectos de inversión que se encuentran paralizados.

-Remuneración mínima-

El primer ministro también anunció que en el primer trimestre del 2020 se incrementará la remuneración mínima vital, que actualmente se encuentra en S/ 930. Aunque no precisó cuánto será la nueva RMV, afirmó que el incremento obedecerá al “real costo de vida de todos los peruanos”.

Tras el anuncio, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, explicó que la determinación del incremento del sueldo mínimo se realizará con base en los criterios técnicos que serán presentados en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), con la participación de los representantes del sector empresarial y de los trabajadores.

-Determinación de la RMV-

El exviceministro de Promoción del Empleo, Fernando Cuadros, explicó que en el 2007 un grupo de trabajo planteó ante el CNT una metodología para ajustar la RMV, basada en la inflación y la productividad laboral.

Incluso, se precisaron variables sobre el contexto en que debería darse el incremento como que no haya un incremento del desempleo, que el país no esté en recesión, entre otras. Esta propuesta debió oficializarse a través de un decreto supremo emitido por el Ministerio de Trabajo, pero luego de 12 años aún no se hizo.

Es por ello que ahora el Gobierno anunció que promoverá un decreto de urgencia que institucionalice un proceso periódico y regular de evaluación y determinación de la RMV, con base en criterios objetivos y técnicos, aislando los ajustes de la negociación política y otorgando predictibilidad a todas las partes.

En opinión de Cuadros, no se requiere un decreto de urgencia para aprobar la metodología de revisión de la RMV, ya que tiene rango de ley y si es que se requiere alguna modificación deberá pasar por el Congreso.

“El Ministerio de Trabajo tiene como función exclusiva la política de remuneración mínima”, precisó.