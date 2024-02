De hecho, el decrecimiento ha sido gradual. En el periodo 2015-2018, el promedio se encontraba en 16.4, y en siguiente mandato (2019-2022), cayó a 11.6 meses.

Nombrados por el Gobernador Regional, los gerentes tienen la responsabilidad de supervisar, coordinar y monitorear las actividades del Gobierno Regional, así como evaluar las acciones de los diversos órganos y unidades de la entidad. Su función busca mantener la continuidad de las operaciones y abordar los problemas cotidianos.

Según el informe de la consultora, las localidades donde se experimentar una rotación gerencial constante, puede resultar en ineficiencias debido a la interrupción en la continuidad de las acciones.

Para Jorge Merzthal, director del MBA de ESAN, el alto índice de rotación responde a que las designaciones escoden intereses políticos. “Como el aparato estatal no está captando los talentos que quizás tienen más oportunidades en el sector privado, los avances gerenciales no se desarrollan con la rapidez que ameritan”.

Durante el periodo de 2019 a 2022, el departamento de Junín destacó por mantener a su Gerente General en el cargo durante 24.4 meses, el período más prolongado entre todas las regiones. Sin embargo, en el periodo actual, de 2023 a 2026, las regiones con mayor rotación son Callao y Cusco, con menos de un mes. La rotación se fue de 0.7 meses por cada funcionario. Los siguen San Martín (3.7 meses), Arequipa (3.9 meses) y Tacna (5.9 meses). “Esta alta rotación compromete la eficiencia operativa y socava la confianza pública en las instituciones gubernamentales”, explica el informe de Videza.

LEA TAMBIÉN: Mañana se reúnen tres sectores claves para definir futuro de Petroperú

En el caso del Callao, el académico precisa que la corrupción ha sido un agravante político en la región, así como la lenta decisión política para iniciar obras importantes. En ese sentido, precisa que “normalmente, los cambios ocurren por presión de la población, como ven que las obras no están avanzando, el presupuesto no se ejecuta y no hay cambios sustanciales, cambian al gerente, colocando a funcionarios que no necesariamente tienen experiencia de gestión.

“Una solución para reducir el ruido político, explica, sería que los gerentes regionales sean asignados por una entidad anexa a la Presidencia de Ministros, que filtre y evalúe la experiencia de los candidatos”.

Eso podría explicar por qué el índice de rotación ha ido aumentando desde que iniciaron las crisis políticas en el Perú.

Rotación ministerial

Precisamente desde que inició la crisis política en mitad del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, los ministros duraron, en promedio, 7.4 meses en el cargo. Las constantes interpelaciones, censuras y renuncias ralentizaron el desarrollo de las carteras ministeriales. Esta tendencia se agudizó durante el gobierno de Pedro Castillo, con una tasa de 6.8 meses.

Desde el nombramiento de Alberto Otárola como Primer Ministro, el 21 de diciembre de 2022, solo se mantienen tres ministros que iniciaron con él, sus mandatos.

En el actual gobierno la rotación ministerial ha aumentado significativamente: el tiempo promedio de una gestión ministerial en general es menor a 7 meses, 63.4% menos que el tiempo promedio del periodo 2011-2016. Si se compara este promedio es una disminución considerable con respecto al periodo 2006-2011, donde la gestión ministerial se situaba en 20.1 meses en promedio.

“Una de las causas que estarían explicando la ineficiencia en la gestión pública nacional y subnacional es la elevada rotación de los funcionarios y servidores públicos. Clara muestra de ello es el tiempo de permanencia de los ministros en el último periodo presidencial”, comenta Videza.

SOBRE EL AUTOR Mariana Ruiz Mariano Subeditora de Economía. Licenciada en Economía (Esan), con estudios de maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (PUCP). Tengo siete años analizando la coyuntura y economía nacional.