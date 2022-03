Con el fin de frenar el alza internacional de combustibles que afecta a nuestro país, el Ejecutivo anunció este miércoles que incluirá al gasohol de 84 octanos, así como a las gasolinas de 84 y 90, el Diésel 2 S-50 y el GLP a granel (surtido en grifos para autos), en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC).

En la conferencia del Consejo de Ministros, el titular de Economía y Finanzas, Óscar Graham, señaló que “a través del FEPC, estamos añadiendo combustibles que son de gran uso para segmentos de menores ingresos, como la gasolina de 84, la de 90, y el gasohol de 84 octanos. Esto será por tres meses y luego evaluaremos su continuidad”.

Además, Graham indicó que están postergando la actualización de la banda de precios del Diésel del FEPC hasta fines de abril, porque si lo actualizan este mes significaría un incremento abrupto de casi S/ 1 en el galón.

“Estamos, además, incorporando al Diésel 2 en el FEPC. Incorporamos el GLP a granel, porque este es un combustible que se usa en el taxi, para mitigar un poco el impacto de la subida de los precios de los combustibles a nivel internacional”, acotó.

Vale FISE sube a S/ 25

De otro lado, el titular del MEF informó que se incrementó el valor del vale de descuento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) de S/ 20 a S/ 25 para comprar el balón de Gas Licuado de Petróleo (GLP) destinado al uso doméstico, en los sectores más necesitados.

Graham refirió que el precio internacional del petróleo ha registrado volatilidad en los últimos meses, tras iniciar este año con un valor de US$ 80 el barril y subir a US$ 130. “Ahora ya encuentra en US$ 110″, dijo.

En ese sentido, indicó que las medidas que se han aprobado en el Consejo de Ministros son focalizadas y temporales.

“Esto va a beneficiar a cerca de 800,000 familias de bajos ingresos a nivel nacional, incluido también el aporte que se hace a los comedores populares”, puntualizó.

Los precios de los combustibles han venido subiendo en el mercado peruano en un contexto en que la venta internacional del petróleo se encarece debido a las tensiones entre el conflicto Rusia-Ucrania, una situación que afecta a quienes se ganan la vida en el volante.