Fusiones y Adquisiciones en Perú movilizarán US$ 2.062 millones hasta junio

FOTO 5 | 5. ¿Puedes aceptar que tu compañía pueda superarte? A algunos empresarios les encanta alardear de que no necesitan una estrategia de salida porque no van para ningún sitio. Pero en algún momento, tu negocio podría necesitarte menos de lo que tu lo necesitas a él. Eso es cierto particularmente en compañías de rápido crecimiento, en las cuales los empresarios no tienen suficiente tiempo para desarrollar el liderazgo y las destrezas empresariales necesarias. Mayer ha visto fundadores trayendo presidentes y altos ejecutivos de afuera, para sabotearlos luego. (Foto: iStock)